Após 40 dias, crianças que desapareceram em queda de avião são encontradas

Os quatro irmãos sofreram um acidente aéreo no dia 1º de maio. Ainda não se sabe o estado de saúde deles

Depois de 40 dias perdidas na floresta amazônica da Colômbia, quatro crianças indígenas foram encontradas vivas nesta sexta-feira (9), após um acidente aéreo sofrido em 1º de maio, informou o presidente colombiano Gustavo Petro.

“Uma alegria para todo o país! Apareceram com vida as 4 crianças que estavam perdidas há 40 dias na floresta colombiana”, escreveu Petro no Twitter, onde também publicou uma foto de vários militares e indígenas que participaram da operação de busca para encontrar os irmãos de 13, 9, 4 e 1 ano.

Junto com os socorristas, aparecem duas crianças deitadas sobre cobertores e outra nos braços de um dos homens.

“Estão fracos. Deixemos que os médicos façam sua avaliação”, disse Petro à imprensa em Bogotá.

