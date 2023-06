Submarino desaparecido: primeira imagem das buscas é divulgada

A Guarda Costeira americana divulgou as primeiras imagens das buscas pelo submarino desaparecido

Gabriel Silvério

A Guarda Costeira dos EUA divulgou hoje a primeira imagem do “Deep Energy”, um dos navios que está auxiliando nas buscas pelo submarino Titan, da OceanGate, que sumiu durante uma expedição aos destroços do Titanic no último domingo (18).

O quarta dia de buscas será crucial, já que o suprimento de oxigênio da embarcação pode acabar na manhã desta quinta-feira, 22 de junho.

Como são feitas as buscas

-Três embarcações já se juntaram nesta quarta à guarda costeira, uma delas (“The John Cabot“) conta com sonar e está liderando as buscas, informam as autoridades.

-A Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá estão tentando de tudo para tentar resgatar as vítimas.

Aviões dos modelos C-130, P3 e P8 também foram deslocados até a região do desaparecimento para monitorar o ar (caso o submersível tenha conseguido emergir por conta própria).

-Outro sopro de esperança é o Victor 6000, um equipamento de exploração marinha que funciona mesmo nas profundezas e que também pode ajudar a encontrar o submersível.

-A ferramenta chegará ao local em breve junto com o Atalante, um navio de pesquisa francês.

