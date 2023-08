Importância da educação popular nas lutas dos movimentos sociais é tema de evento

Mesa-redonda ocorrerá no dia 3 de agosto, no campus universitário Marco Zero, em Macapá (AP).

O Grupo Cepres – Centro de Estudos de Religiões, Religiosidades e Políticas Públicas, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), e a Escola de Fé e Política Pe. Luís Carlini realizam no dia 3 de agosto de 2023 a Mesa-redonda “A Importância da educação popular nas lutas dos movimentos sociais”. O evento é gratuito e ocorrerá às 14h30 no auditório de Departamento de Letras e Artes (Depla), situado no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). Inscrições serão realizadas no dia e local do evento.

A mesa-redonda terá como palestrantes a Profa. Dra. Audrey Dahl (UQAM), a Profa. Dra. Inny Accioly (UFF) e o Dr. Pe. José Boeing (PUC/Itesp-SP), com mediação do Prof. Me. Bendito Alcântara (Seed-AP).

A Profa. Dra. Audrey Dahl é docente do Departamento de Educação e Formação Especializadas da Université du Québec à Montréal (UQAM). Desenvolve projetos voltados para a educação popular, pedagogia crítica, contribuição das mulheres na história da educação de adultos e para a participação cidadã.

A Profa. Dra. Inny Accioly é docente da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). Trabalha com educação ambiental, educação popular e movimentos sociais, na luta por direitos humanos e educação de qualidade para todas e todos. Atualmente é coordenadora do grupo de trabalho sobre Paulo Freire da Associação Estadunidense de Pesquisa em Educação.

O Dr. Pe. José Boeing é doutor em Direito pela Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Presidente da Associação Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia (ADHMA). Coordenador da ONGs VIVAT INTERNACIONAL/BRASIL, filiada à ONU para os Direitos Humanos. Representante da Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam – Brasil) na Campanha a Vida Por um Fio: Autoproteção das Comunidades e Lideranças ameaçadas, principalmente na Amazônia e Nordeste. Autor do livro “Amazônia e o modelo desenvolvimentista: Resistência e participação comunitária na Transamazônica e na BR-163”.

Benedito de Queiroz Alcântara é professor de História da rede pública de ensino do estado do Amapá.

O evento tem o apoio do Programa de Pós-graduação em História (PPGH) e da Especialização em Ciências da Religião, ambos da Unifap. Os participantes receberão certificado, com carga horária de 4h.

SERVIÇO

Mesa-redonda “A Importância da educação popular nas lutas dos movimentos sociais”.

Dia 3 de agosto de 2023, às 14h30 no auditório de Departamento de Letras e Artes (Depla), situado no campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, KM 02, bairro; Universidade, Macapá-AP). Inscrições gratuitas no dia e local do evento. Aberto ao público em geral. Certificado de participação (4h).

