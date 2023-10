Seletivas Se Rasgum Amazônia Legal anuncia os 3 escolhidos

Negah Ysa (PA), ENME (MA) e D’Água Negra (AM) foram escolhidos pelo time do pitching para subir no palco do 18º Festival Se Rasgum

O listão final saiu, e depois de inscrição e aprovação nas Seletivas Se Rasgum 18 anos, Negah Ysa (PA), D’Água Negra (AM) e ENME (MA) foram os artistas escolhidos pelo timaço do pitching para fechar o line-up desta edição. Com isso, a Amazônia fortalece sua representatividade no palco do festival mais longevo da região, que acontece de 14 a 18 de novembro, com palestras, mesas redondas e shows, inclusive gratuitos, em vários espaços de Belém.

“ESTAMOS PASSANDO MAAAALLL!!!”. Assim o perfil oficial no Instagram dos amazonenses do D’Água Negra definiu o que foi a espera, e o alívio, pelo resultado final do pitching que elegeu, além deles, a paraense Negah Ysa e a maranhense ENME como os três artistas que preencherão os últimos nomes faltantes para o lineup completo da edição.

O processo durou duas semanas, tempo para que os dez selecionados passassem por mentoria virtual de carreira e participassem de pitching online com players do mercado musical de várias áreas do mercado, como Gutie, do Festival Rec Beat, e Melina Hickson, do Porto Musical, por exemplo.

E as escolhas refletem o caldeirão musical do Norte do País: Negah Ysa traz o hip hop com a influência da cultura dos terreiros das religiões afro, onde desenvolveu sua veia artística; ENME é uma artista queer que une o rap aos ritmos tradicionais maranhenses, sendo precursora no movimento Criola Beat; D’Água Negra é um trio de vozes que mistura elementos eletrônicos ao soul e jazz.

Nesta edição, as Seletivas têm o patrocínio master de Coca Cola e Cerveja Devassa pela lei Semear de incentivo à cultura, Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado, e patrocínio do Banpará, através da lei federal de incentivo à cultura.

Saiba mais sobre os artistas contemplados

D´Água Negra (AM)

D’água Negra é um trio vocal de Manaus cuja música mistura elementos eletrônicos com soul e jazz, criando uma experiência sensorial. O EP de estreia, Erógena, (2021), tem em sua essência o jazz como “a dramaturgia dos corpos manauaras”. A banda é liderada por um trio de vocalistas da cidade amazônica de Manaus, Clariana Arruda, Bruno Belchior e Melka Franco e o nome da banda vem de uma homenagem ao rio Negro que atravessa a cidade.

ENME (MA)

ENME é uma artista queer natural do Maranhão, produtora cultural, cantora, compositora e rapper, que une ritmos regionais ao rap. Desde 2014 trabalha com disseminação e fomento da cultura Hip Hop, circulando os palcos do Brasil com músicas autorais e coreografias contagiantes. Premiada no Maior Festival de Hip Hop da América Latina como artista revelação em 2019, a cantora lançou no início de 2022 seu primeiro disco de estúdio intitulado Atabake. O projeto construído durante a pandemia foi inspirado no Bairro da Liberdade, quilombo urbano onde reside a artista. O disco, dividido em três atos, traz uma sonoridade única que mistura afrobeats, trap, funk e cultura popular do Maranhão, impulsionando o movimento musical “criola beat”, natural do estado.

Negah Ysa (PA)

Layssa da Hora, mais conhecida como Negah Ysa é mulher negra, mãe solo, nascida no bairro do samba e do amor (na Pedreira). Foi no Terreiro de Tradição de Matriz Africana “Ile Axe Ya Omi Ofa Kare” que desenvolveu suas principais habilidades artísticas em Belém do Pará. Formou-se em dança afro em 2009 no “Bankoma”, Terreiro de Mina São Jorge (BA). Em 2010 iniciou sua carreira artística quando passou a fazer parte da companhia de teatro Bambarê Arte e Cultura Negra e da banda afro de afoxé Italemi Sinavuru. No mesmo ano, ingressou na cena Hip Hop, numa época difícil para uma mulher preta apresentar suas músicas em um ambiente ainda muito machista. Superou as dificuldades, foi campeã de várias batalhas e começou a apresentar seus primeiros trabalhos de Rap.

