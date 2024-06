Para manter estoque estável, Hemoap convoca doadores com tipagem B+

Voluntários podem realizar doações espontâneas ou agendadas.

Por: Jamile Moreira

Para manter o nível de estoque estável, o Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá (Hemoap) está convocando doadores de sangue com tipagem sanguínea B +. A proximidade do período de férias contribui para a redução das doações, o que pode comprometer o atendimento dos hospitais que são abastecidos pelo instituto.

O hemocentro é responsável por abastecer toda a rede de saúde pública de saúde do Amapá, além de instituições conveniadas. Segundo o diretor-presidente do Hemoap, Eldren Lage, para manter o estoque de sangue em níveis seguros, são necessárias pelo menos 100 coletas diárias.

“Atualmente, temos no sistema do Hemoap registrados 180 mil doadores e somente 20 mil são repetição, que são doadores frequentes e que realizam pelo menos três coletas anuais. Os doadores de tipagem considerada rara, são menores ainda, então o chamamento é um incentivo para os que já são cadastrados, e também para atrair novas pessoas com essas tipagens de sangue”, destaca Lage.

Para doar, é necessário pesar acima de 50 kg; ter idade entre 16 e 69 anos; estar em boas condições de saúde; não ter testado positivo para Covid-19 nos últimos 30 dias e não ter apresentado sinais ou sintomas de gripes nos últimos 14 dias. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis.

É indispensável estar descansado e bem alimentado antes de realizar a doação. Os intervalos de tempo para doação de sangue são de 2 meses para homens e 3 meses para mulheres. Uma bolsa de sangue é capaz de salvar até 4 vidas.

Serviço

O hemocentro fica na avenida Raimundo Álvares da Costa, esquina com a rua Jovino Dinoá. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30. As doações de sangue podem ser realizadas por comparecimento espontâneo ou solicitadas através de agendamento via WhatsApp pelo número: (96) 98414-1779.

Foto: Gabriel Maciel/Sesa

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

