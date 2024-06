Julian Assange termina impasse com EUA, trocando confissão de culpa por liberdade

Fundador do WikiLeaks se declarou culpado em audiência que coloca fim a anos de batalha judicial

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, será libertado pela primeira vez em 12 anos, depois que um juiz dos EUA assinar seu inesperado acordo judicial na manhã de quarta-feira (26), no horário local.

Em uma reviravolta surpreendente, o australiano de 52 anos foi libertado de uma prisão de segurança máxima em Londres na tarde de segunda-feira (24) e já tinha embarcado em um jato privado para deixar o Reino Unido antes mesmo do mundo saber do seu acordo com o governo dos Estados Unidos.

O ativista compareceu em um tribunal dos EUA nas Ilhas Marianas do Norte para formalizar o acordo, declarando-se oficialmente culpado de conspirar ilegalmente para obter e divulgar informações confidenciais sobre o seu alegado papel em uma das maiores violações de material confidencial na história militar dos EUA.

“Na verdade, sou culpado da acusação”, disse Assange ao tribunal em Saipan.

Via CNN

