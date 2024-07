Governo do Amapá promove abertura dos Jogos de Verão 2024

As competições iniciaram neste domingo, 14, e seguem até o dia 28 de julho.

Por: Thaysa Ruane

Esporte, lazer e muita diversão marcaram o início dos Jogos de Verão neste domingo, 14. Promovida pelo Governo do Amapá, a competição de férias está em sua 4ª edição e conta com disputas simultâneas em 10 modalidades, incluindo natação, futlama, karatê e basquete. As finais de cada modalidade serão realizadas no dia 28 de julho, quando também ocorrerá a entrega dos troféus e medalhas.

Os Jogos de Verão 2024 são coordenados pela Secretaria de Estado de Desporto e Lazer (Sedel) e integram o Plano de Governo da atual gestão, com o objetivo de fortalecer as políticas e ações de esporte, enfatizando a saúde física e mental.

Uma das modalidades disputadas no domingo foi o futlama, realizado no bairro Canal do Jandiá. 20 equipes, tanto masculinas quanto femininas, participaram e proporcionaram um espetáculo para o público presente. Paulo Melo, coordenador do esporte nos Jogos de Verão, destacou a importância de ver um esporte, genuinamente amapaense, tão bem representado em um evento de grandes proporções como esse.

“O futlama é uma tradição aqui no estado do Amapá. Nós não poderíamos deixar de fora desse evento, porque não são apenas os atletas que estão envolvidos no processo, mas o público também participa ativamente. É um esporte genuinamente nosso, que não se vê em outro lugar, e está muito bem representado pelas equipes. Todos estão disputando, ferrenhamente, para saírem campeões e levar o título dos Jogos de Verão”, explicou Paulo.

Simultaneamente, também estiveram em competição modalidades como basquete, vôlei de areia, futevôlei, natação, karatê, futsal, futebol de campo e jiu-jitsu. Jogando como dupla no futevôlei, Jefferson Santos e Douglas Castelo venceram a primeira etapa do dia e falaram sobre as expectativas para a competição.

“Nós jogamos juntos na etapa pela federação e resolvemos apostar novamente como dupla, aqui nos Jogos de Verão. Achamos que ia ser mais fácil, mas as equipes estão muito bem preparadas. Não temos muito tempo para treinar por causa dos nossos trabalhos, então já chegamos um pouco cansados. No entanto, como já nos conhecemos há algum tempo jogando juntos, fica mais fácil entender o jogo e a bola do parceiro”, ressaltou Douglas.

Outro destaque do domingo foi Maria Julia Alves, de 14 anos, que conquistou o segundo lugar na categoria absoluto e o primeiro lugar na categoria 50m costas.

“A preparação para estas provas exige muita dedicação, foco e disciplina. São treinos rigorosos voltados para o desenvolvimento do atleta e para melhorar nosso rendimento. É uma constante mudança; às vezes, não conseguimos superar nossos obstáculos, mas colocá-los à prova, todos os dias, é o que nos fortalece. Nossa preparação técnica inclui acordar cedo e treinar quatro horas por dia. Ser campeã é o resultado de todo nosso esforço”, finalizou Maria.

Confira a programação para os próximos finais de semana:

21 de julho

Futevôlei

Hora: 15h

Local: Estádio Zerão

Vôlei de areia

Hora: 15h

Local: Estádio Zerão

Futlama

Hora: 12h30

Local: Canal do Jandiá, na orla do bairro Cidade Nova

Futsal masculino e feminino

Hora: 17h

Local: Escola Estadual Prof. Gabriel Almeida Café, na Avenida Fab, bairro Central

Futebol sub-17

Hora: 15h

Local: Arena da Conceição, na Avenida Desidério Antônio Coelho, nº 470, bairro Buritizal

Basquete 3×3

Hora: 15h

Local: Escola Estadual Antônio João, na Rua Hildemar Maia, nº 674, bairro Santa Rita

Karatê

Hora: 15h

Local: Ginásio Avertino Ramos, na Rua Cândido Mendes, nº 20, bairro Perpétuo Socorro

Breaking

Hora: 15h

Local: Estádio Zerão

28 de julho

Futevôlei (Série A)

Hora: 15h

Local: Estádio Zerão

Vôlei de areia

Hora: 15h

Local: Estádio Zerão

Futlama

Hora: 12h30

Local: Canal do Jandiá, na orla do bairro Cidade Nova

Futsal masculino e feminino

Hora: 17h

Local: Escola Estadual Prof. Gabriel Almeida Café, na Avenida Fab, bairro Central

Futebol sub-17

Hora: 15h

Local: Arena da Conceição, na Avenida Desidério Antônio Coelho, nº 470, bairro Buritizal

Basquete 3X3

Hora: 14h30

Local: Escola Estadual Antônio João, na Rua Hildemar Maia, nº 674, bairro Santa Rita

Jiu-Jitsu

Hora: 8h30

Local: Ginásio Avertino Ramos, na Rua Cândido Mendes, nº 20, bairro Perpétuo Socorro

Natação

Hora: 15h

Local: Centro Didático Rosa Ataide, na Rua São José, bairro Central

Karatê

Hora: 15h

Local: Ginásio Avertino Ramos, na Rua Cândido Mendes, nº 20, bairro Perpétuo Socorro

Foto: Jorge Junior/GEA

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM



