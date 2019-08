Recadastramento da meia-passagem encerra nesta quinta-feira

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) encerra nesta quinta-feira, 1, o recadastramento da meia-passagem. O trabalho ocorre na sede do Setap, na Padre Júlio, entre Tiradentes e General Rondon, desde 1º de agosto. O recadastramento é voltado para aqueles que perderam a chance de fazer o processo no início do ano e os que iniciaram as aulas somente neste segundo semestre. Já o cadastramento de novos beneficiários continua até novembro.

Cerca de 700 pessoas já procuraram o Setap desde a reabertura do prazo. No início do ano, 45 mil estudantes se habilitaram a receber a meia-passagem, entre cadastro e recadastro. Até quinta-feira, 15, são aguardados pelo menos mais mil pessoas. O processo ocorre de maneira tranquila mas são esperadas filas para esta semana, em função dos estudantes que deixam para a última hora.

Os documentos necessários tanto para cadastro quanto recadastro são: declaração escolar ou comprovante de matrícula assinada pelo diretor da unidade (original), RG ou Certidão de Nascimento (cópia) e comprovante de residência (cópia). A taxa de recadastro é de R$ 10 e de cadastro, R$ 15.

Caso o aluno tenha perdido a carteira e deseje pedir uma segunda via, deve fazer um boletim de ocorrência da perda e levar junto com os demais documentos. O aluno que teve o cartão retido pelo Setap por uso indevido deverá se deslocar até a sede do sindicato para fazer o resgate do documento, pagando uma taxa de R$ 48,75.

Após a conclusão do recadastro, quem não se regularizou terá o cartão bloqueado. Não há necessidade de cadastro para alunos com menos de 7 anos. Para este público, é garantida a gratuidade, desde que esteja acompanhado de um adulto.

Ascom/Setap

