SENAI Amapá utiliza ferramenta que mede a qualidade do ensino profissional

Macapá – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá adota práticas metodológicas que oferecem aos alunos educação de qualidade. Por isso foi reconhecida no ano passado, como a segunda melhor instituição de ensino profissionalizante, comparada com unidades de todos os estados. A análise realizada pelo Sistema de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SAEP) apontou que 86,7% dos estudantes formados no SENAI AP estão no nível de qualidade entre adequado e/ou avançado.

A ferramenta tem a finalidade de analisar, em âmbito nacional, os cursos de educação profissional técnica de nível médio, utilizando como indicador a proficiência dos alunos. As etapas de teste visam produzir diagnósticos e referenciais de qualidade e do alcance dos perfis profissionais, bem como promover maior visibilidade à formação profissional.

De acordo com a pedagoga da instituição, Ana Paula Moraes, o SAEP deve ser olhado com muita atenção, pois por meio dele é possível verificar se as práticas pedagógicas estão sendo desenvolvidas de maneira satisfatória e o que ainda pode ser melhorado. “Participamos todos os anos da avaliação e envolvemos todos os cursos de habilitação técnica, porque nosso objetivo é ofertar educação profissional de excelência. Por isso é interessante que as competências e habilidades dos nossos estudantes sejam mensuradas, a fim de que possamos adequar novas metas”, explicou a pedagoga.

Modalidades ofertadas

Além da modalidade técnica, o SENAI conta com oferta de cursos nas modalidades Aprendizagem Industrial, e Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional. O ensino garante um diferencial no desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado de trabalho. Para obter mais informações sobre os cursos, entre em contato pelos fones: 3084-8922/8923.

