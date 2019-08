Sebrae e parceiros promovem Feira da Beleza no próximo sábado (17)

Evento conta com 19 expositores, com expectativa de receber 3 mil visitantes, e traz ao Amapá, cabeleireiro premiado Hiram Delagnolli, principal atração na Feira da Beleza Amapá Beauty Fashion 2019

Jamille Rosa

Colaboração: Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza a Feira da Beleza Amapá Beauty Fashion 2019. A feira acontece na Sede da instituição em Macapá, nos dias 17 e 18, sábado e domingo, respectivamente, das 16h às 22h. A ação envolve os segmentos de indústria, comércio e serviço. A programação conta com workshops, oficinas, competições, palestras, comercialização de produtos, equipamentos e serviços ao público.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, a programação é voltada a promover a comercialização de produtos, serviços e equipamentos, assim como fortalecer as relações comerciais e disponibilizar momentos de estudo e de conhecimento, com o foco em desenvolver o segmento e contribuir na atualização dos profissionais da beleza.

Expositores

São expositores na Feira da Beleza, as empresas Essência da Natureza; Refectocil; Simone Costa Make-Up; Camacho Cosméticos; Aquarius; Luxo Hair; Azenka; Jeunesse; Beleza Centro Técnico; Original Cosméticos; Exoticamazon; The Beauty Cosmetic Store; Luiza & Ella Distribuidora; Espaço da Beleza Cosméticos; Vó Kátia; Kátia Bufê; Delivery Burguer; e Cupomax.

Desafio das Makes

O evento conta com o Desafio das Makes, competição voltada para 15 profissionais de maquiagem, onde cinco (5) são selecionados para a final, e disputam 1°, 2° e 3° lugar. As premiações são, um (1) kit de produtos profissionais para o 1º lugar, assim como troféu para os três primeiros colocados.

Para participar da competição, os interessados devem efetuar inscrição presencial, no Espaço Beleza Centro Técnico, localizado na Rua Jovino Dinoá, nº 2849, Bairro Trem, até o dia 16, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O investimento é de R$60 reais.

Duelo

A feira conta ainda com o Duelo dos Barbeiros, que reúne 15 participantes para competição de cortes de cabelos masculinos, penteados e barba. Após seletiva, 5 finalistas disputam 1°, 2° e 3° lugar, que tem como premiação um (1) kit de produtos profissionais para o primeiro lugar, assim como troféu para os três primeiros colocados. Os interessados efetuaram inscrição no Beleza Centro Técnico, a partir de mobilização do segmento de barbearia, antecipadamente. O investimento foi de R$60 reais.

Gastronomia

A Feira da Beleza Amapá Beauty Fashion 2019, apresenta espaço gastronômico, com três (3) estandes, Delivery Burger; Kátia Cestas; e Haus Bier.

Oficinas

Os profissionais da beleza e o público em geral, podem fazer investimento de R$ 30 reais e mais cinco (5) potes de produtos de beleza vazios, para participar da programação técnica com as oficinas, Estética Facial; Cabelos Crespos e Cacheados; Auto Maquiagem; Design de Sobrancelhas e Técnicas de Rena; Oficina Refectocil; Oficina de Microbladinf; Oficina de Mechas Iluminadas; Oficina Texturização Profissional para Afros; e Oficina de Imagem Pessoal.

Nacional

Hiram Delagnolli é o top cabelereiro das estrelas, já esteve diversas vezes em Macapá e é um dos 12 melhores profissionais do Brasil. Tem formação técnica internacional em colorimetria e é especialista em catálogos de moda. Possui 19 prêmios internacionais, entre eles, três (3) recordes mundiais, por conta da agilidade em cortes e penteados de noivas, façanha registrada no capítulo de superação humana no livro dos recordes.

O cabeleireiro é um dos profissionais favoritos do Brasil nas feiras internacionais. Já se apresentou em 22 países e tem uma agenda, disputada, de compromissos em todo o mundo.

Está em uma turnê pela África, e retorna ao Brasil exclusivamente para apresentação na Feira da Beleza Amapá Beauty Fashion. O cabeleireiro vai realizar demonstração de penteados no estande da Empresa Essência da Natureza e promover desfile no encerramento do evento.

Parceiros

São parceiros no evento, as empresas O Boticário, Vigilância Sanitária, Essência da Natureza, Luxo Hair, Beleza Centro Técnico, Azenka, Elo Ferreira, Refectocil, Center Kennedy, Quem Disse Berenice?, Camacho, Haus Bier, Barbearia Distribuidora de Cosméticos Original, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Refecto Cil, Camacho, Vigilância Sanitária Municipal e Barbearia Original.

Programação

Data: 17 de agosto – Sábado

Palestra de Sustentabilidade – Sustentabilidade e os ODS no Segmento da Beleza

Hora: 19h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Santana

Oficina de Estética Facial – Fisiologia da Pele; Peeling Amazônico; Argiloterapia Facial; Lifting Facial; Protocolo com Máscara de Ouro

Hora: das 14h às 16h30

Instrutora: Elo Ferreira

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento do Sebrae no Amapá

Oficina para Cabelos Crespos e Cacheados; Umectação, manutenção e finalização para cacheados

Instrutora: Leni Souza / RJ

Hora: das 14h às 18h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Oficina de Auto Maquiagem – Conhecendo os pincéis; Cuidados com a pele; Pré maquiagem; Preparação da pele; Aplicação de contorno, iluminação, e blush, correção de sobrancelhas, conhecendo os olhos; Técnicas de aplicação de sombras, aplicação e delineador e batom, harmonia das cores

Instrutores: SENAC e Boticário

Hora: das 17h às 22h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Apresentação Empoderamento das Cacheadas

Palestrante: Leni Souza

Hora: 20h

Local: Palco – Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Apresentação Cultural

Hora: das 20h às 22h

Local: Palco – Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Data: 18 de agosto – Domingo

Palestra Lei do Salão Parceiro

Hora: 19h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Santana

Workshop para Barbeiros

Instrutor: Rafael de Oliveira / SP

Hora: 8h às 12h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Macapá

Workshop para Manicures

Instrutor: Vando Araújo – SP

Hora: 14h às 19h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Macapá

Oficina Design de Sobrancelhas e Técnicas de Rena – Técnica de marcação com paquímetro; Mapeamento com linha; Visagismo (formato de rostos, olhos e tipos de sobrancelhas; Aplicação com rena (esfumada e degradé)

Instrutora: Elo Ferreira

Hora: 9h às 12h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Oficina Refectocil – Aplicação e usabilidade das cores (mixagem de cor); Coloração de sobrancelhas; Tratamento pós coloração; Cuidados e manutenção; A importância da ficha de anamnese e testes alérgicos; Descolorindo para colorir; Lifting de cílios; Permanente de cílios

Instrutora: Elo Ferreira

Hora: das 13h às 16h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Oficina de Microbladinf – Fio a Fio

Instrutora: Kelly Santiago

Hora: 17h às 19h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Oficina de Mechas Iluminadas – Iluminação em morena iluminada com raiz esfumada

Instrutores: Virlan Aguiar e Josy Rodrigues

Hora: 14h às 18h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Oficina Texturização Profissional para Afros – Relaxamento, permanente afro e alisamento

Instrutora: Leni Souza

Hora: 18h às 20h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Oficina de Imagem Pessoal – Cuidados Com a Pele e Barba; Tipo de pele; Produtos e Higienização para pele masculina e barba; Prevenção da Foliculite, desenho de barba e o tipo de rosto

Instrutora: Hélha Diãnny

Hora: das 20h às 22h

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Apresentações Culturais

Hora: das 18h às 20h

Local: Palco – Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Final do Duelo de Barbeiros

Hora: das 20h às 21h

Local: Palco – Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento

Hair Show – Desfiles de Penteados – Hiram Delagnolli

Hora: 21h às 22h

Local: Palco – Sede do Sebrae em Macapá – Estacionamento.

