Festival de Cinema Pan-Amazônico, o AMAZÔNIA FI(DOC), encerra inscrições para mostras competitivas no próximo dia 10 de setembro

Curtas, médias e longa metragens produzidos na Pan-Amazônia e na Amazônia Legal podem participar das competições

Terminam, no próximo dia 10 de setembro, as inscrições de filmes e documentários para a mostra competitiva do 10º AMAZÔNIA FI(DOC), O Festival Pan-Amazônico de Cinema, que tem como foco a produção audiovisual de cinema documentário e de ficção dos nove países que compõem a Pan-Amazônia: Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A inscrição é gratuita e deve ser feita, exclusivamente, através da Plataforma Film-Freeway (https://filmfreeway.com/AmazoniaFiDoc).

Podem ser inscritas obras finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2022. Os filmes serão avaliados por uma comissão de seleção, que direcionará as produções selecionadas à mostra mais adequada à linguagem e outros requisitos artísticos e técnicos da obra. Da 10ª mostra competitiva, poderão participar ficções e documentários de formato curto ou médio (até 51 minutos) e longas-metragens (no mínimo de 52 minutos). Serão realizadas duas mostras competitivas pan-amazônicas e duas mostras Amazônia Legal, sendo, em cada categoria, uma de curtas e médias metragens e outra para longas.

Em cada categoria, serão premiados o melhor filme pelo critério do júri, melhor filme pelo voto popular e um prêmio de honra ao mérito para ambas as categorias, de acordo com o júri oficial. A lista de obras selecionadas pela curadoria será divulgada no site do Festival (www.amazoniadoc.com.br) até o dia 15 de outubro.

A idealizadora, diretora geral, produtora executiva e curadora do festival, Zienhe Castro, conta que o festival nasceu em 2009 e que, ao longo dos últimos 15 anos, foram realizadas dez edições do evento. A expectativa é de, mais de 600 obras participem do festival neste ano. “Ao longo de todo esse tempo de festival, temos visto, a cada ano, um crescimento no número de inscrições. Neste ano, acreditamos em um acréscimo ainda maior, por conta da retomada da produção, especialmente no Brasil, onde tínhamos vivido um momento de estagnação nos últimos seis anos. Até 2022, sem dúvida, houve um retrocesso na produção do setor audiovisual e a retomada vem a partir daí, com uma consolidação em 2023, então, acredito que devemos ter mais obras produzidas no Brasil e na Amazônia Legal, especialmente mais curtas e médias metragens, tanto de ficção quanto de documentários”, pontuou.

O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo (mostras e festivais) e Lei Rouanet (patrocínio oficial do Instituto Cultural Vale). A mostra competitiva ocorre de 19 a 27 de novembro.

AMAZÔNIA (FI)DOC – Festival Pan-Amazônico de Cinema. Inscrições e regulamentos nos sites amazoniadoc.com.br e filmfreeway.com, até 10 de setembro. Mostras competitivas de 19 a 27 de novembro.

