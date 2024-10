A importância da pesca sustentável do pirarucu na Amazônia é tema de documentário na TV e streaming

No sexto episódio da série documental AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS , com estreia nesta quarta-feira, membros da comunidade destacam os impactos da pesca na bioeconomia



Estreia nesta quarta-feira, dia 9/10, PESCA , o sexto episódio da série documental AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS . Neste capítulo, que vai ao ar no Canal Futura e na Globoplay, é explorada a importância da pesca sustentável do pirarucu para as comunidades da floresta amazônica. Com depoimentos de lideranças locais e manejadores, o episódio revela como essa prática tem transformado a realidade das famílias ribeirinhas.



Inspirada no longa-metragem Amazônia Eterna, de 2012, a série tem direção de Guilherme Fernández, roteiro de Fernanda Miranda e produção da Giros Filmes e apresenta, em dez episódios, desafios emergentes com enfoque na bioeconomia e no retorno ambiental, social e financeiro de se manter a floresta em pé. Gravada na Floresta Amazônica, conta com depoimentos de pessoas que atuam diretamente na floresta interagindo com o bioma, como indígenas, ribeirinhos, líderes comunitários, ativistas e pesquisadores científicos.



Neste sexto episódio, PESCA , focado no coração do Médio Juruá, Manoel Silva da Cunha (Gestor da Unidade Resex do Médio Juruá) detalha como a prática do manejo da pesca sustentável ajudou a libertar as comunidades do antigo sistema de patrões, muitas vezes descrito como uma forma de “semiescravidão”, trazendo autonomia e melhores condições de vida. Já Maria da Cunha Figueiredo (Liderança Jovem da Comunidade de São Raimundo) ressalta a transformação social proporcionada pela cadeia produtiva do pirarucu e a importância da presença feminina nas etapas mais intensas do manejo, como a limpeza e evisceração do peixe.



Além do impacto social, o episódio destaca o papel do manejo na preservação ambiental. César Henrique Cunha (Manejador e Coord. da Pesca da Comunidade de São Raimundo) explica que o manejo do pirarucu vai além da captura de uma única espécie: “você não consegue fazer o manejo do pirarucu se não estiver educado ambientalmente. Manejar pirarucu é extrativismo animal, feito com responsabilidade, sustentabilidade e orgulho.”



AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS: PESCA vai ao ar no Canal Futura às 21h00 desta quarta-feira, 9/10. No mesmo horário, será disponibilizado e aberto para não assinantes no streaming Globoplay. Os documentários anteriores, sobre os temas Agricultura Sustentável, Água, Energia, Ecoturismo e Educação, já estão disponíveis na plataforma. Os demais episódios, que serão transmitidos nas próximas semanas, terão como tópicos Carbono Neutro, Unidade de Conservação, Povos Originários e Economia Verde.

AMAZÔNIA NOVAS HISTÓRIAS é uma produção assinada pela Giros Filmes e tem apoio cultural da Toyota, por meio da Lei do Audiovisual. “Esse apoio reforça nosso compromisso em promover o desenvolvimento social no país, além de estar alinhado com o nosso Desafio Ambiental Global 2050, que direciona os esforços da marca para reduzir a carga ambiental atribuída aos automóveis para o mais próximo possível de zero, ao mesmo tempo em que cria medidas para impactar as comunidades em que atuamos”, finaliza Otacílio do Nascimento, Gerente de Comunicação Corporativa da Toyota do Brasil e Diretor Executivo da Fundação Toyota.

A Giros Filmes é uma produtora que atua há 27 anos no mercado audiovisual explorando diversos gêneros para TV, cinema, web e streaming. Ao longo desses anos, produziu cerca de 70 séries exibidas em mais de 40 canais nacionais e internacionais – HBO, TV Globo, Arte, BBC, History, Discovery, Universal TV; 21 filmes selecionados pelos festivais mais importantes do Brasil e do Mundo – IDFA, Fipa, Festival de Havana, Festival do Rio, Mostra Internacional de SP; 28 prêmios de prestígio mundial – NY Film Festival, International Documentary Association (IDA), GP do Cinema Brasileiro, Gramado, Documenta Madrid, Montreal Black Film Festival e passagem pela long list do Oscar em 2016 com o filme Menino 23.

