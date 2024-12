Patrocinado pela Brabet, o Desafio das Estrelas promoverá duelo entre os convidados de Cafu e de Ronaldinho

Cafu e Ronaldinho Gaúcho são nomes que já garantiram muitas alegrias aos torcedores brasileiros. Afinal, esses dois jogadores participaram da última geração a vencer uma Copa do Mundo, há mais de 22 anos. O pentacampeonato aconteceu no Mundial de 2002, diante da Alemanha, por 2 a 0.

Cafu, lateral titular da campanha, teve a honra de levantar a taça e se consagrou como capitão daquela seleção. Enquanto Ronaldinho Gaúcho ficou conhecido em todo o planeta pelas jogadas sensacionais e os dribles mágicos. O Bruxo empilhou taças no futebol nacional e internacional com várias camisas.

E esses dois ídolos do futebol nacional se encontrarão no dia 14 de dezembro, no Estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo (SP), no Desafio das Estrelas. Essa partida está sendo patrocinada pela Brabet, uma empresa líder no segmento de apostas.

Como principal parceira do evento, a casa de apostas contará com destaque nos painéis de LED, nos uniformes das duas equipes e em outros espaços, reforçando o seu compromisso com a modalidade e o entretenimento.

Salientando que essa ação contou com a cooperação da Shine Media, uma empresa que tem a missão de auxiliar os seus clientes para que alcancem o sucesso dentro de suas respectivas áreas de maneira inovadora, transparente e bem sucedida. Assim, a Shine Media busca manter um relacionamento marcado pela credibilidade e cooperação mútua.

Informações sobre o Desafio das Estrelas

A Brabet, empresa líder no seu segmento, apresenta um portfólio variado com jogos produzidos pela CP Games. Além de patrocinadora do evento, a marca também promoverá uma série de interações para divertir o público presente.

O jogo acontecerá no dia 14 de dezembro, a partir das 21 horas (Horário de Brasília), com a abertura dos portões a partir das 18h. A exibição ocorrerá na Cazé TV (Youtube) e no SporTV (televisão fechada).

Portanto, não perca esse jogo, que promete ser um evento imperdível para quem ama futebol, emoção e diversão!

