Com articulação do Governo do Amapá, Porto de Santana é leiloado e empresa vencedora deve investir R$ 88,89 milhões

Empresa Rocha Granéis irá revitalizar e estruturar área para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado por 25 anos.

Com articulação dos Governos do Amapá e Federal, a empresa Rocha Granéis Sólidos de Exportação foi a vencedora do certame que levou a leilão uma parte do Porto de Santana, principal terminal de cargas do estado. A disputa ocorreu na quarta-feira, 18, na B3, Bolsa de Valores de São Paulo e foi realizado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

Com a oferta de R$ 58,06 milhões, a arrematante vai administrar a área por 25 anos, com a possibilidade de prorrogação do contrato. A estimativa de investimento é de R$ 88,89 milhões, para impulsionar o desenvolvimento econômico da região com movimentação e armazenamento de granel sólido e vegetais.

Empresa vencedora irá revitalizar e estruturar área para impulsionar o desenvolvimento econômico do estado por 25 anosO presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico (Agência Amapá), Wandenberg Pitaluga Filho, ressalta que a disputa pela área portuária foi bastante acirrada e demonstrou para vários investid ores nacionais a potencialidade de exploração de granéis sólidos que o Amapá representa, assim como também as possibilidades de escoamento devido à posição geográfica estratégica para o eixo norte do Brasil, como porta de saída para o mundo.

Wandenberg Pitaluga Filho”Foi uma demonstração para o mercado nacional da seriedade que o Governo do Amapá transparece para o Brasil e fortalece a cadeia produtiva, com a geração de emprego e renda, que segue os princípios do que o governador Clécio Luís prioriza na gestão”, concluiu Pitaluga Filho.

A empresa Rocha Granéis também deve construir mais de 30 metros de cais, modificando o píer de atualmente 200 para 230 metros. Antes do processo, um estudo será feito para elevar a área do calado de 12,40 para 13,20 metros. O espaço é um canal de navegação que permite a passagem de embarcações de maior porte, sendo um limite de segurança que evita encalhes.

Leilão ocorreu na B3 Bolsa de Valores de São Paulo na quarta-feira, 18

Porta para o desenvolvimento econômico

Construído na década de 1980, o Porto de Santana é a principal porta para o desenvolvimento econômico do Amapá, responsável por escoar minérios, grãos e cavaco de eucalipto e outros derivados do setor madeireiro, além de ser local de embarque e desembarque de contêineres.

Além da contribuição para o desenvolvimento local, a articulação do Governo do Amapá para que o leilão aconteça incentiva a geração de emprego e renda, o comércio local, nacional e internacional.

Agência de Notícias do Amapá

