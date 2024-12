Procedimentos não invasivos podem melhorar flacidez e textura da pele do rosto

Entenda como funcionam as soluções estéticas que não necessitam de cirurgia

Em 2023, o mercado de procedimentos estéticos alcançou o valor global de US$ 127,1 bilhões, segundo estimativa da Grand View Research. O estudo revela que o crescimento se deve aos avanços tecnológicos, principalmente em procedimentos não invasivos, que atraem pessoas que buscam soluções mais seguras e eficientes.

Estas soluções estéticas prometem resultados sem a necessidade de intervenções cirúrgicas, utilizando tecnologias avançadas ou técnicas manuais para estimular processos naturais do corpo, como a produção de colágeno e a renovação celular.

São várias as possibilidades de procedimentos que se apresentam como alternativa para melhorar a flacidez e a textura da pele, como a radiofrequência, as massagens faciais e o ultrassom microfocado.

Pixie ultrassom

Uma das mais novas técnicas utilizadas no mercado de estética é o Pixie ultrassom. A novidade tem despertado a curiosidade nas redes sociais, onde o procedimento tem sido mencionado como mecanismo para estimular o colágeno, reduzir a gordura localizada e tracionar a musculatura facial.

De acordo com informações de mercado, as ondas de ultrassom de alta intensidade são capazes de gerar um calor térmico controlado em pontos focais da derme, camada da pele onde estão presentes substâncias como o colágeno e o ácido hialurônico.

A tecnologia ajusta milimetricamente a duração do pulso, a frequência e a energia, criando zonas de coagulação em profundidades específicas. O aquecimento, que atinge temperaturas de até 75,4º C, ativa o sistema imunológico local, estimulando a cicatrização e a formação de novas fibras de colágeno.

O processo causa a desnaturação do colágeno mais “frouxo”, o que reduz a flacidez e melhora a firmeza da pele. Entre as vantagens do procedimento estão os baixos efeitos colaterais, no entanto, a recomendação é que seja realizada avaliação médica

Aquapure (limpeza de pele)

Outro procedimento que também tem ganhado destaque no mercado de estética é a Aquapure limpeza de pele, que alia limpeza profunda e infusão de ativos para tratar diferentes necessidades da pele. O aparelho realiza a extração de impurezas e, ao mesmo tempo, aplica ativos que ajudam no controle da oleosidade.

Conforme destaca a biomédica Maralina Pinto, em suas redes sociais, o tratamento proporciona uma hidratação intensa, combatendo o ressecamento causado pela exposição solar, além de minimizar os poros dilatados e promover uma pele mais uniforme, conferindo um efeito glow natural.

Laser de CO2

Outra opção de procedimento estético não cirúrgico em alta é o laser de CO2 fracionado. A biomédica Lígia Schwieder explica que essa tecnologia funciona ao emitir feixes de luz que são absorvidos pelas moléculas de água presentes na pele, provocando a evaporação das mesmas e, assim, estimulando a cicatrização da região tratada.

Além de promover uma recuperação mais rápida, o laser atua na regeneração da pele, estimulando a produção natural de colágeno. O procedimento contribui para a redução de cicatrizes e manchas, sendo também uma opção para o tratamento de estrias, proporcionando uma pele mais uniforme e rejuvenescida.

Cuidados diários com a pele não podem ser deixados de lado

Para manter a saúde da pele, as autoridades de saúde recomendam adotar cuidados diários, como o uso de protetor solar, inclusive em dias de chuva. Segundo o Ministério da Saúde, a exposição aos raios UV é uma das principais causas de fotoenvelhecimento e manchas.

A hidratação é outro hábito fundamental para evitar o ressecamento e as irritações da pele. De acordo com o órgão, o uso diário de cremes ou géis hidratantes ajuda a garantir a quantidade adequada de água na pele.

A limpeza facial também não pode ser ignorada, visto que ela ajuda a remover resíduos de poluição e maquiagem que obstruem os poros, evitando o surgimento de rugas e o envelhecimento precoce. A orientação das autoridades de saúde é que a limpeza seja feita duas vezes ao dia.

Também é recomendado manter uma dieta balanceada, incluindo alimentos ricos em vitaminas A, C e E, que têm ação antioxidante. Em contrapartida, devem ser evitados alimentos com excesso de gordura e açúcar, que favorecem o aparecimento de acnes e aceleram o surgimento de rugas e flacidez.

Abandonar o tabagismo é outro cuidado apontado como essencial para quem busca uma pele saudável. A fumaça do cigarro contribui para a perda de elasticidade cutânea, fazendo com que as pessoas que fumam sejam mais suscetíveis às marcas acentuadas do envelhecimento, conforme as autoridades de saúde.

