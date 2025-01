Dólar sobe e Bolsa cai após anúncio de manutenção de juros nos EUA

Moeda americana passou a avançar 0,17% e Ibovespa acentuou queda de 0,18% para 0,40%

A cotação do dólar e o desempenho da Bolsa brasileira (B3) registram alterações a partir das 16 horas, depois do anúncio da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de manter os juros no intervalo entre 4,25% e 4,50% ao ano nos Estados Unidos.

A moeda americana operava em leve alta de 0,02% antes do anúncio. Depois, ampliou a valorização frente ao real para 0,17%, cotada a R$ 5,88, embora ainda mantendo relativa estabilidade.



No caso da B3, a variação foi maior. Antes do comunicado do Fed, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa brasileira, registrava queda de 0,18%. Depois da decisão do banco central americano, a queda passou a ser de 0,43%, aos 123.567.

