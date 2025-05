Morre aos 98 anos Divaldo Franco, médium baiano e líder espírita

Faleceu na noite desta terça-feira o líder espírita e médium Divaldo Pereira Franco, aos 98 anos. O falecimento de Divaldo foi confirmado nas redes sociais da mansão do caminho.



“Retornou hoje à Pátria Espiritual, às 21h45, o médium, orador espírita e embaixador da paz no mundo Divaldo Pereira Franco aos 98 anos. Divaldo dedicou sua vida à Causa Espírita e ao amor ao próximo em Salvador e no mundo”, diz o comunicado.

Nascido em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, Bahia, Divaldo Franco foi um dos maiores divulgadores da doutrina espírita no mundo. Com uma trajetória marcada por mais de 20 mil conferências realizadas em mais de 2.500 cidades e 71 países, Divaldo consolidou-se como um dos principais oradores e escritores espíritas do Brasil.

Ao longo de sua vida, publicou mais de 260 obras, com mais de 10 milhões de exemplares vendidos. Seus livros abrangem diversos temas espirituais e contam com a contribuição de mais de 200 autores espirituais. Traduzidas para 17 idiomas, suas obras continuam a levar consolo, esperança e espiritualidade para milhões de pessoas ao redor do mundo.

O velório será realizado no Ginásio da Mansão do Caminho, das 9h às 20h desta quarta-feira (14). O sepultamento ocorrerá na quinta-feira (15), às 10h, no Cemitério Bosque da Paz.



Via Bahia Notícias

