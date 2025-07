Concurso PRF tem autorização prevista para 2025

A Polícia Rodoviária Federal aguarda a autorização para um novo concurso PRF, com a expectativa de preencher 511 vagas. Os pedidos foram encaminhados ao MGI e incluem 263 vagas para policial rodoviário federal e 248 para agente administrativo. A corporação projeta que a autorização ocorra ainda em 2025, com as nomeações dos aprovados ao longo de 2026.

Pedidos e expectativas para o concurso PRF

A necessidade da realização de um novo concurso tem se mostrado devido ao déficit de pessoal na PRF, que atualmente conta com cerca de 12.200 policiais, próximo do limite autorizado de 13.098. O último concurso PRF para policial, realizado em 2021, tem validade até dezembro de 2025, sem possibilidade de prorrogação. Embora cronogramas iniciais propostos pela PRF, que previam editais em agosto e setembro de 2025, não tenham sido cumpridos devido à pendência da autorização do MGI, a corporação terá até seis meses para divulgar o edital após o aval.

Cargos e remunerações do concurso PRF

Para o cargo de policial rodoviário federal, são exigidos nível superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B ou superior, com idade entre 18 e 65 anos. A remuneração inicial prevista é de até R $12.670,83, incluindo auxílio-alimentação de R$1.000,00.

Já para agente administrativo, é exigido nível médio e o salário pode chegar até R$6.638,87, também com auxílio-alimentação.

PEC da segurança pública

A PEC da segurança pública, aprovada na CCJ da Câmara dos Deputados em 15 de julho de 2025, procura expandir as competências da PRF para incluir atuação em ferrovias e hidrovias, além das rodovias. A proposta pode resultar na criação de 4.902 novos cargos policiais, elevando o efetivo total para 18.000 policiais. Com a sua aprovação a demanda do concurso PRF será maior e com possibilidade de ofertar mais vagas.

Cronograma e etapas do concurso

A previsão mais consolidada é de que as nomeações ocorram em 2026. Para policial, o Curso de Formação Profissional (CFP 2026.1) tem cronograma previsto para iniciar em março de 2026. As fases dos concursos da PRF geralmente incluem prova objetiva e discursiva, teste de aptidão física (TAF), avaliação de saúde, avaliação psicológica, avaliação de títulos, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação, e investigação social.

Como se preparar para o concurso PRF

Para os candidatos interessados em realizar o concurso PRF ,a sugestão principal é não aguardar a publicação do edital para iniciar os estudos, pois o prazo entre o edital e as provas pode ser curto.

Cronograma de estudos: organize suas disciplinas e tópicos, reservando tempo para todas as matérias e revisões.

organize suas disciplinas e tópicos, reservando tempo para todas as matérias e revisões. Revisão: utilize resumos, mapas mentais e flashcards.

utilize resumos, mapas mentais e flashcards. Simulados: pratique regularmente para testar seus conhecimentos e gerenciar o tempo de prova.

pratique regularmente para testar seus conhecimentos e gerenciar o tempo de prova. Redação: pratique a escrita de textos dissertativo-argumentativos, focando na coesão, coerência e norma culta.

pratique a escrita de textos dissertativo-argumentativos, focando na coesão, coerência e norma culta. Materiais de qualidade: busque cursos online e apostilas atualizadas que sigam o edital.

busque cursos online e apostilas atualizadas que sigam o edital. Saúde física e mental: mantenha uma rotina equilibrada com alimentação saudável, exercícios e sono adequado.

Questões anteriores: resolva provas de concursos anteriores da banca Consulplan para se familiarizar com o estilo.

Curtir isso: Curtir Carregando...