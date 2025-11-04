Feirão Limpa Nome: mais de 1,6 mil empresas se unem à Serasa e Correios para conter crescimento da inadimplência

Inadimplência chega a maior marca histórica e ultrapassa, pela primeira vez, os 79 milhões de brasileiros

Com o objetivo de conter a alta da inadimplência, que alcançou um patamar recorde após nove meses consecutivos de crescimento, a Serasa realiza uma nova edição do Feirão Limpa Nome, o maior mutirão de negociação de dívidas do país. A iniciativa, que começa nesta segunda-feira (03) e vai até 30 de novembro, reúne mais de 1,6 mil de empresas parceiras e conta com o apoio dos Correios, oferecendo atendimento presencial gratuito em todas as suas mais de 7 mil agências espalhadas pelo Brasil.

Ao todo, são 633 milhões de dívidas com ofertas de negociação disponíveis em segmentos como bancos, varejo, telecomunicações, financeiras e concessionárias de serviços básicos. Os descontos podem chegar a 99% e há opções de parcelamento a partir de R$9,90, de acordo com as condições de cada credor.

“Ter o nome limpo é o primeiro passo para reconstruir a vida financeira”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “Neste Feirão, as condições estão ainda mais acessíveis, permitindo que milhões de brasileiros encerrem 2025 sem dívidas e com ainda mais tranquilidade”.

Crescimento da inadimplência no país

De acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa, o mês de setembro registrou o ingresso de 318 mil novos consumidores inadimplentes, um avanço de 0,4% em relação a agosto e de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Atualmente, o Brasil soma 79 milhões de pessoas inadimplentes e 313 milhões de débitos ativos, que somam R$ 496 bilhões em dívidas. O valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 6.274,82.

O principal motivo das pendências segue concentrado em bancos e cartões de crédito (27,02%), seguido por contas básicas como energia e água (21,33%) e empresas financeiras (19,92%) — que oferecem crédito, mas não são instituições bancárias.

“Muitos consumidores ainda enfrentam desafios para equilibrar o orçamento, especialmente diante de um cenário econômico de maior custo de vida”, analisa Aline. “O uso do crédito, apontado ainda como principal motivo das dívidas, não deve ser encarado como vilão, já que é uma ferramenta importante para realização de planos e emergências – mas precisa ser utilizado com planejamento. O Feirão é justamente uma oportunidade para reorganizar as contas e voltar a usar o crédito de forma mais saudável e sustentável”.

Os Correios mais uma vez estão à disposição das milhares de brasileiras e brasileiros nesta oportunidade de reequilibrar suas finanças. “Temos a grande de satisfação de integrar, ao lado da Serasa e de mais de 1,6 mil empresas, mais um mutirão de negociação de dívidas. Reafirmamos nosso compromisso com a cidadania e a inclusão financeira, oferecendo atendimento presencial gratuito em nossa ampla rede de agências espalhadas por todo o Brasil. Estamos preparados para receber cada cidadão com empatia e eficiência”, disse o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon.

Amapá – O Mapa da Inadimplência da Serasa do mês de setembro apontou que o Amapá possui 355.848 mil pessoas inadimplentes, o que corresponde a 64,36%. O ticket médio de dívidas por inadimplente no estado é de R$ 5.439,53.

As utilities (contas de água, luz e gás) representam a maior parte das dívidas, 26,46%. Em seguida aparece bancos e cartões com 19,24% e financeiras 14,14%.

A parcela da população mais endividada no estado tem entre 26 e 40 anos (36,6%), seguido dos que tem entre 41 e 60 anos (34,7%), pessoas até 25 anos (14,5%) e os que tem mais de 60 anos (14,2%).

Como negociar minhas dívidas no Feirão Limpa Nome?

Para aproveitar as ofertas, os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· Whatsapp: Número oficial (11) 99575-2096

Quem prefere atendimento presencial também pode recorrer às mais de 7 mil agências dos Correios, que oferecem consulta e negociação dos débitos sem qualquer cobrança de taxa até o final de novembro. Para realizar o atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. As ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa.

“Em mais um ano juntos, essa parceria democratiza o acesso à renegociação de dívidas e amplia a presença da Serasa nos Correios como um ponto de apoio à população em todo o país. Queremos facilitar o processo para quem prefere o atendimento presencial, garantindo conveniência e segurança nas negociações,” afirma Aline Maciel.

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no app e site dos Correios: clique aqui.

Sobre os Correios

Os Correios, líderes no segmento logístico e de entrega de encomendas no Brasil e responsáveis pela atividade postal nacional, são uma empresa pública que tem a missão de promover a integração nacional, contribuindo com o governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios. Com mais de 360 anos de história e presente em 100% dos municípios do País, a estatal possui a maior infraestrutura logística da América Latina: uma rede com mais de 10 mil pontos de atendimento, mais de 8 mil unidades operacionais, 23 mil veículos e 80 mil empregadas e empregados diretos. Para mais informações, acesse: www.correios.com.br.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações no site da Serasa, blog, redes sociais e comunidade do Whatsapp (@serasa).

