Embrapii tem chamada aberta para criação de Centro de Competência em IFA a partir da biodiversidade brasileira

Serão investidos R$ 60 milhões no fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias para o fortalecimento da inovação farmacêutica nacional. Processo de seleção vai até 6 de janeiro de 2026

A Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), em parceria com o Ministério da Saúde, anunciou, durante a COP30, um marco para a inovação farmacêutica nacional: o lançamento de uma chamada pública para a criação de um Centro de Competência Embrapii em Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) a partir da biodiversidade brasileira.

Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), é prioridade absoluta do Ministério da Saúde para ampliar a capacidade nacional de incorporar, produzir e inovar no núcleo tecnológico mais avançado das terapias, dos dispositivos médicos e dos insumos. “A Embrapii, com sua agilidade, tem sido um instrumento fundamental para cumprir esse objetivo. A instituição reúne dedicação e expertise em inovação tecnológica. Também possui instrumentos de financiamento e execução. Lançou, neste ano, em parceria com o Ministério da Saúde, o Centro de Competência em RNA Mensageiro”, disse Padilha.

“O Centro de insumos farmacêuticos ativos é mais do que necessário, sobretudo porque todos nós consumimos medicamentos. E hoje o Brasil importa mais de 90% dos insumos farmacêuticos ativos, aquilo que encarece o medicamento. E essa diversidade enorme pode nos oferecer uma série de princípios ativos”, destacou o presidente da Embrapii, Alvaro Prata.

Os Centros de Competência Embrapii atuam como um ambiente inovador em novas tecnologias. São voltados à formação, qualificação e retenção de talentos para atuar em tecnologias de fronteira, transformando o Brasil de consumidor a player estratégico.

A valorização dos IFAs de origem natural, quando aliada a práticas de uso sustentável da biodiversidade, à proteção do conhecimento tradicional e à pesquisa aplicada, contribui para: o fortalecimento da inovação farmacêutica nacional; o avanço da saúde pública, com medicamentos voltados a doenças negligenciadas e condições prevalentes no país; e o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e empregos qualificados.

Desenvolvimento de novos medicamentos

Na avaliação do gerente do Sebrae, Paulo Renato, o lançamento desse novo Centro segue um novo modelo da Embrapii, em que o Brasil agora pode formar competência nessa área, estruturar uma rede de pequenas, médias e grandes empresas de inovação aberta para desenvolvimento tecnológico e chegar com produtos no mercado. “A Embrapii inova mais uma vez, construindo um processo que é ponta a ponta, da geração do conhecimento, preparação de recursos humanos e produtos no mercado”, destacou.

A secretária de Ciência,Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde do Ministério da Saúde, Fernanda De Negri, lembrou que o Brasil já tem medicamentos produzidos com base na biodiversidade brasileira e mencionou o Captopril como exemplo.

Desenvolvido a partir do veneno da jararaca, o fármaco começou a ser pesquisado na USP de Ribeirão Preto e teve desenvolvimento final feito em Lisboa, Inglaterra e em outros países. “O que a gente quer estimular com esse Centro de Competência é que mais medicamentos com base na biodiversidade brasileira sejam formulados. A gente tem uma potencialidade enorme no país que pode dar origem a muitos medicamentos e a muita melhoria na saúde da população brasileira”, ressaltou Fernanda.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, celebrou a importância deste chamado para estimular as capacidades de pesquisa no Brasil. “Essa chamada coroa um investimento de R$ 60 milhões para a gente produzir pesquisa, conhecimento, insumos farmacêuticos ativos que vão ajudar a fortalecer o nosso sistema de saúde e ofertar uma atenção à saúde de mais qualidade para a população. Que a gente possa, com esse Centro, ter bons projetos, fomentando a ciência e a pesquisa alinhados às necessidades da população”, concluiu.

Seleção

O processo de seleção vai até o dia 6 de janeiro de 2026. Poderão participar da chamada grupos de pesquisa de ICTs públicas ou privadas sem fins lucrativos, com infraestrutura física adequada. Além disso, o grupo candidato deve possuir forte relação com a indústria e histórico comprovado de projetos na área. O resultado do credenciamento está previsto para ser divulgado em julho de 2026. Confira mais informações na página da chamada.

Sobre os Centros de Competência Embrapii

Os Centros de Competência Embrapii têm como objetivo conduzir pesquisas de alto impacto e preparar talentos para liderar a indústria do futuro. Esta rede reúne instituições de excelência com comprovada capacidade técnica e científica, capital humano altamente qualificado e infraestrutura de ponta atuando na fronteira do conhecimento — áreas estratégicas que ainda demandam intensa pesquisa para gerar novas competências e apoiar o desenvolvimento industrial do país.

Além de pesquisa de ponta, os Centros são grandes impulsionadores de startups deep tech, acelerando novos modelos de negócio e levando soluções inovadoras da pesquisa científica para o mercado. Um ecossistema único, que conecta ciência, tecnologia e indústria para transformar desafios em oportunidades para o Brasil.

Atualmente, nove Centros de Competência são credenciados pela Embrapii: Terapias Avançadas, Tecnologias Quânticas, Segurança Cibernética, Conectividade 5G e 6G, Plataformas de Hardwares Inteligentes, Agricultura Digital, Smart Grid e Eletromobilidade Elétrica, Open RAN e Tecnologias Imersivas.

Sobre a Embrapii

A Embrapii é uma organização social que atua em cooperação com Instituições de Ciência e Tecnologia, públicas ou privadas, para atender ao setor empresarial e fomentar a inovação na indústria. Para isso, conecta centros de pesquisa e empresas, compartilhando os custos da inovação ao aportar recursos não reembolsáveis em projetos que levem à introdução de novos produtos e processos no mercado. Para ter acesso ao modelo, a empresa deve apresentar seu desafio tecnológico à Unidade Embrapii com a competência técnica que se enquadra às necessidades do projeto.

A Embrapii possui contrato de gestão com o Governo Federal, por meio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, possui parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

