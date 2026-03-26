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Ministério da Saúde lança em Calçoene, no Amapá, carreta de saúde da mulher

Livia Almeida

Nesta sexta-feira (27), às 9h, a superintendente do Ministério da Saúde no Amapá, Paula Carrera, anuncia, em Calçoene (AP), o início dos atendimentos da carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil. 

Voltada para o diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel de saúde ofertará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pelo município.  

Totalmente estruturadas com insumos, equipamentos e equipes multiprofissional, a carreta estará posicionada, em Calçoene (AP), na Rua Antônio Teodoro Leal, SN. próximo à Unidade Básica de Saúde José Ribamar Cavalcante, onde o lançamento vai acontecer.  

Desde que começaram a rodar o país, principalmente em cidades com alta demanda, áreas remotas e de difícil acesso, além de cidades-polo, as carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem têm ampliado a oferta de serviços de saúde especializados, reduzindo assim o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. As unidades móveis já passaram por mais 150 regiões de saúde, atendendo pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

SERVIÇO

Lançamento da carreta de saúde da mulher em Calçoene (AP)
Com a superintendente do Ministério da Saúde no Amapá, Paula Carrera

Data: 27/03/2026 (sexta-feira)  
Horário: 9h
Local:  Rua Antônio Teodoro Leal, SN. próximo à Unidade Básica de Saúde José Ribamar Cavalcante, Calçoene (AP).

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