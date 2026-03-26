Prêmio Educador Transformador homenageia nove educadores no Amapá em pré-lançamento da edição 2026

A iniciativa mobiliza educadores, valoriza práticas pedagógicas inovadoras e amplia oportunidades de desenvolvimento profissional no estado

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza, no dia 31 de março, o pré-lançamento da edição 2026 do Prêmio Educador Transformador, com homenagem a nove educadores amapaenses premiados na etapa estadual da iniciativa. O evento acontece na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, das 8h às 12h, e reúne diretores, pedagogos e professores de escolas públicas e privadas do estado.

A iniciativa tem como objetivo mobilizar educadores, ampliar a participação no prêmio e apresentar as diretrizes da nova edição, e fortalecer a conexão entre educação, inovação e empreendedorismo. “A educação empreendedora é fundamental para preparar as novas gerações para os desafios do futuro. Com o Prêmio Educador Transformador, o Sebrae valoriza práticas inovadoras e contribui diretamente para a melhoria da qualidade do ensino no estado”, destaca a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras.

Histórico

O Prêmio Educador Transformador é uma das principais iniciativas de valorização da educação no Brasil, voltada ao reconhecimento de professores e gestores que desenvolvem projetos inovadores e de impacto. A ação ocorre em nível nacional pelo Sebrae, em parceria com a Bett Brasil e o Instituto Significare, e integra educação, inovação e empreendedorismo em uma jornada de desenvolvimento profissional para educadores.

Nos últimos anos, o Amapá ganhou protagonismo no cenário nacional da educação inovadora. Em 2024, a professora Leila Nunes, do Instituto Federal do Amapá (Ifap), conquistou o primeiro lugar nacional na categoria Educação Profissional, com o projeto “Mulheres de Fibra – Edificando o mundo conscientemente”, apresentado na Bett Brasil, em São Paulo.

Em 2025, o estado consolidou sua presença no prêmio, com educadores premiados nas três categorias e projetos que avançaram para etapas regional e nacional, o que reforça o potencial transformador da educação amapaense. Em continuidade a esse cenário, o pré-lançamento da edição 2026, além de apresentar as novas diretrizes, reforça o foco em desafios contemporâneos da educação, como saúde mental, inteligência artificial aplicada à educação, sustentabilidade e mudanças climáticas, além do uso de metodologias ativas e da cocriação de soluções educacionais.

Premiação

Durante o evento, nove educadores amapaenses serão homenageados por premiações na etapa estadual, distribuídos em três categorias:

Inovação Pedagógica e Metodologias Ativas (exclusiva para professores)

1° lugar: Jefferson Almeida de Brito – Macapá

2° lugar: Marta Regina Silva dos Santo – Vitória do Jari

3° lugar: Célia Souza da Costa – Porto Grande

Gestão Educacional Transformadora (exclusiva para gestores)

1° lugar: Aldo Pantoja de Souza – Oiapoque

2° lugar: Tatiele dos Santos Lima – Laranjal do Jari

3° lugar: Antonina Soares de Oliveira – Laranjal do Jari

Inclusão e Sustentabilidade na Educação (aberta a professores e gestores)

1° lugar: Pábula Nataely Ferreira Correa – Santana

2° lugar: Rudson dos Santos Duarte – Amapá

3° lugar: Márcia Cristina da Conceição Santos Oliveira – Macapá

Inscrição

As inscrições para a edição 2026 são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma oficial: www.educadortransformador.com.br.

Coordenação

No estado, a iniciativa é coordenada pelo gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae (UEE), Maikon Richardson, e pela gestora estadual do projeto, Alessandra Martins.

Parceiros

A realização é do Sebrae em parceria com a Bett Brasil e o Instituto Significare. No Amapá, a ação tem apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e das secretarias municipais de educação, por meio da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Amapá (Undime), para fortalecer a articulação entre políticas públicas, inovação e empreendedorismo na educação.

Programação

Data: 31.3.2026 – Terça-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Hora: 8h – Café de acolhimento

Hora: 9h – Abertura

Hora: 9h30 – Premiação Estadual dos professores

Hora: 10h – Palestra ‘Educador Transformador’ com Rafael Hermogenes (Sebrae Nacional)

Hora: 11h30 – Encerramento

Serviço:

Sebrae no Amapá

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