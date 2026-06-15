ExpoFavela Innovation Amapá anuncia os cinco empreendimentos que representarão o estado em São Paulo

Empreendimentos foram selecionados entre 40 expositores da etapa estadual, realizada em Macapá, que reuniu milhares de visitantes e destacou a força da inovação periférica

A ExpoFavela Innovation Amapá 2026 encerrou sua programação, que ocorreu nos dias 12 e 13 de junho, com saldo positivo e números expressivos. Realizado no Sebrae Amapá, em Macapá, o evento reuniu centenas de empreendedores e milhares de visitantes durante dois dias de intensa programação voltada ao empreendedorismo, inovação, cultura, economia criativa e valorização dos talentos das periferias, comunidades tradicionais e territórios amazônicos.

Promovida pela Central Única das Favelas do Amapá (CUFA-AP) e pela Favela Holding, a feira consolidou-se como um dos principais espaços de conexão entre empreendedores, investidores, lideranças comunitárias e agentes de transformação social do estado.

Entre os 40 empreendimentos selecionados para a competição estadual, cinco foram escolhidos para representar o Amapá na etapa nacional da ExpoFavela Innovation, que acontecerá em São Paulo. Os negócios se destacaram pelo potencial de inovação, impacto social, sustentabilidade e capacidade de crescimento.

Conheça os representantes do Amapá na etapa nacional

Golden Hands, representada por Grimaldo Ferreira Melo Filho, produz vinhos artesanais amazônicos elaborados a partir de frutas nativas como açaí, cupuaçu, taperebá e caju, transformando a biodiversidade regional em produtos de alto valor agregado.

Japim, liderada por Michelle Ferreira Mesquita, desenvolveu uma plataforma de gestão terapêutica voltada para profissionais que atendem crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), utilizando automação e inteligência artificial para otimizar atendimentos e fortalecer a comunicação entre terapeutas, escolas e famílias.

Império Amazônico, representada por Sônia Luíza Marques Soares, atua na comercialização de produtos da floresta, conectando produtores amazônicos a consumidores e instituições comprometidos com práticas sustentáveis e comércio justo.

Vale Trip Jari, conduzida por Dierlem Braga dos Santos, promove o turismo de base comunitária por meio de experiências que valorizam a cultura, os saberes tradicionais e os territórios amazônicos.

Arte Aristé Cunani, representada por Gideanildo Moraes Martins, preserva e difunde o patrimônio arqueológico do Amapá através da produção de peças cerâmicas inspiradas nas culturas ancestrais da região, unindo memória, identidade e sustentabilidade.

Para a presidente da CUFA Amapá, Alzira Nogueira, o resultado da feira confirma o potencial transformador do empreendedorismo periférico e amazônico.

“Encerramos esta edição com a certeza de que cumprimos nossa missão de dar visibilidade aos talentos que surgem nas periferias, comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas do Amapá. Os cinco negócios selecionados demonstram a força da inovação produzida em nossos territórios. Agora, eles levam para São Paulo não apenas suas empresas, mas também a criatividade, a diversidade e a potência da Amazônia”, ressaltou.

Além da competição de negócios, a ExpoFavela Innovation Amapá contou com exposições, gastronomia, apresentações culturais, debates, atividades literárias, cinema periférico e espaços de formação, reforçando a integração entre cultura, economia criativa e desenvolvimento social.

A edição de 2026 contou com patrocínio do Sebrae Amapá, Governo do Estado do Amapá, Fundação Marabaixo, Secretaria de Estado da Cultura (Secult-AP), mandato do deputado Paulo Lemos, Prefeitura de Macapá, por meio da Macapatur, além do apoio de instituições culturais, iniciativa privada e parceiros governamentais.

Instagram: @expofavelaap

Fotos: Dylan Cavalcante, Marlon Vieira e Mary Paes

Texto: Mary Paes

Atendimento à imprensa: Mary Paes – (96) 99179-4950

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