CIEE oferta 21 vagas para programas de Estágio e Aprendizagem no Amapá

Amapá, 15 de junho de 2026 – O Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE está com 21 vagas abertas para os programas de Aprendizagem e Estágio no Amapá. No programa de Aprendizagem, as vagas disponíveis são para a área administrativa. Já as oportunidades de Estágio contemplam alunos do Ensino Médio e de diversos cursos de graduação, como Administração e Direito.

As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante. Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista. No cadastro, o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

Quem preferir atendimento presencial, o CIEE está localizado na Avenida Fab, 1070 – Sala 509 – 5º andar, bairro Central. O atendimento é segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

CIEE 62 anos: Imparável



Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

Confira aqui o nosso novo logo desde agosto/2023.

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