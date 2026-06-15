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 Concurso do CAU/BR recebe projetos e artigos sobre arquitetura indígena e Amazônia Legal

Livia Almeida

Iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a arquitetura indígena e fortalecer o diálogo entre saberes tradicionais e prática profissional contemporânea

As inscrições para o Concurso Arquitetura Indígena e Amazônia Legal seguem abertas até 19 de junho. Promovida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), a iniciativa busca reconhecer projetos e pesquisas que valorizem os saberes dos povos originários e suas contribuições para a arquitetura e urbanismo.

De caráter técnico, científico e cultural, o concurso contempla duas categorias independentes: Projetos Técnicos de Arquitetura e Artigos Acadêmicos e Científicos, ambas voltadas ao tema Arquitetura Indígena e Amazônia Legal. O objetivo é reconhecer trabalhos que contribuam para ampliar o conhecimento sobre a arquitetura indígena e fortalecer o diálogo entre os saberes tradicionais e a prática profissional contemporânea.

Na categoria de projetos, podem ser inscritas propostas relacionadas à arquitetura indígena em abordagens tradicionais, contemporâneas ou híbridas. Os trabalhos poderão contemplar habitações, equipamentos comunitários, soluções urbanísticas e sistemas construtivos inspirados ou fundamentados nos conhecimentos dos povos originários.

A avaliação dos projetos considerará três eixos temáticos: iniciativas voltadas diretamente às comunidades indígenas; propostas que utilizem técnicas construtivas tradicionais; e soluções inovadoras inspiradas nos saberes e práticas desses povos.

Já na categoria de artigos, serão aceitos trabalhos inéditos ou publicados que abordem a arquitetura indígena sob diferentes perspectivas, incluindo análises críticas, estudos de caso, ensaios interdisciplinares, reflexões teóricas e proposições projetuais.

Para participar, é necessário que pelo menos um dos autores seja arquiteto e urbanista com registro ativo e situação regular junto ao CAU. O edital também estabelece critérios técnicos de avaliação e veda a participação de profissionais que tenham sofrido sanções ético-disciplinares recentes.

O concurso possui caráter exclusivamente cultural, técnico e científico, sem previsão de contratação de serviços. Os trabalhos premiados poderão ser utilizados pelo CAU/BR para fins de divulgação institucional e publicação.

Instituído com base na Lei nº 14.133/2021, o concurso integra as ações do CAU/BR voltadas ao reconhecimento da diversidade cultural brasileira e à valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas.

A divulgação das propostas válidas e inválidas está prevista para 26 de junho, enquanto o resultado final do julgamento será publicado em 30 de julho de 2026.

Serviço

Concurso Arquitetura Indígena e Amazônia Legal

Promoção: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

Categorias:

  • Projetos de Arquitetura
  • Artigos Acadêmicos e Científicos

Participação: pelo menos um dos autores deve ser arquiteto e urbanista com registro ativo e situação regular junto ao CAU, conforme as regras do edital.

Informações e regulamento: consulte o edital do concurso.

Mais informações:
Sandra Bezerra – imprensa@caubr.gov.br

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