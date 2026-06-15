FAS e Festival da Cunhã arrecadam mais de 43 toneladas de alimentos para comunidades tradicionais da Amazônia 

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com o Festival da Cunhã, arrecadou mais de 43 toneladas de alimentos não perecíveis destinados a comunidades tradicionais da Amazônia. Na primeira remessa de entregas, realizada no fim de maio, mais de três mil famílias indígenas, ribeirinhas e quilombolas foram beneficiadas.

As ações já alcançaram moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista e da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro. A distribuição também contemplou comunidades indígenas localizadas em Borba, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Maués, Parintins, Itacoatiara, Rio Urubu, Manaquiri, Barreirinha, Fonte Boa, Coari, Uarini, Tabatinga, Rio Preto da Eva, Tarumã, Rio Cuieiras, Autazes, Iranduba, Anavilhanas, Careiro, Nhamundá e Barcelos.

Os alimentos foram arrecadados por meio do ingresso social destinado ao acesso à pista do Festival da Cunhã. Para participar do evento, o público realizou a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis ou de uma lata de leite.

Para Daniel Araújo, presidente da Comunidade Bela Vista do Jaraqui, a iniciativa contribuiu para ampliar o acesso das famílias a produtos essenciais, que costumam ter custos elevados nos territórios.

“Queremos agradecer à Fundação Amazînia Sustentável e à Isabelle Nogueira por esse projeto socioambiental, que levou alimentos não perecíveis às comunidades. São itens da cesta básica que têm um custo elevado, pois precisamos nos deslocar até a cidade para comprá-los ou adquiri-los por preços exorbitantes no próprio território. A FAS tem um papel fundamental nas Unidades de Conservação”, declarou.

As entregas ocorreram durante o período de cheia dos rios, quando diversas comunidades amazônicas enfrentam dificuldades de deslocamento, restrições no acesso a alimentos e aumento dos custos de produtos essenciais. Nesse contexto, a iniciativa contribuiu para fortalecer a segurança alimentar das famílias e apoiar o enfrentamento dos desafios vivenciados nos territórios.

Segundo a superintendente-geral adjunta da FAS, Valcléia Lima, a mobilização demonstra como eventos de grande alcance podem contribuir diretamente para o bem-estar das populações amazônicas.

“Essa iniciativa transforma a participação do público em solidariedade e apoio concreto às famílias que vivem nos territórios amazônicos. A entrega dos alimentos também reforça a importância da união entre organizações, iniciativas culturais e sociedade para enfrentar desafios como as longas distâncias, os custos elevados e as dificuldades de acesso a produtos essenciais”, destacou.

Francisco Montenegro, presidente da Comunidade São Sebastião do Cuieiras, também ressaltou a importância das doações para as famílias beneficiadas.

“É muito gratificante para nós, da comunidade, recebermos esses alimentos. Somos agricultores e precisamos desse apoio. O que vem de coração, a gente recebe. Para nós, isso é maravilhoso e beneficia muitas pessoas. São alimentos que precisam estar na nossa mesa”, compartilhou.Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Curtir isso: Curtir Carregando...