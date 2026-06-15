A valsa “Amapá”: quando Chiquinha Gonzaga transformou Cabralzinho em música

A história do Amapá guarda episódios pouco conhecidos que ajudam a compreender a construção da identidade regional. Um deles envolve dois personagens de grande relevância nacional: a compositora Chiquinha Gonzaga e o líder amapaense Francisco Xavier da Veiga Cabral, o Cabralzinho.

Reconhecida como uma das maiores compositoras da história do Brasil, pioneira da música popular brasileira, maestrina, republicana, abolicionista e defensora de diversas causas sociais, Chiquinha Gonzaga compôs, em 1896, a valsa “Amapá”, uma homenagem à resistência brasileira no então Contestado Franco-Brasileiro.

A inspiração da artista remonta aos acontecimentos de maio de 1895, quando Cabralzinho liderou a reação brasileira contra tropas francesas que tentavam avançar sobre a região do atual Amapá, motivadas pela descoberta de ouro e pela indefinição das fronteiras entre Brasil e Guiana Francesa. O episódio tornou-se um dos momentos mais importantes da história amapaense e ajudou a consolidar a imagem de Cabralzinho como símbolo da defesa da soberania nacional.

No ano da composição da valsa, Cabralzinho já era uma figura celebrada em diversas partes do país. Em solenidade realizada no Rio de Janeiro, chegou a receber do presidente Prudente de Moraes o título de general honorário do Exército, reconhecimento que ampliou ainda mais sua projeção nacional.

Foi nesse contexto que surgiu a valsa “Amapá”, transformando em música um dos capítulos mais marcantes da história da região. A composição tornou-se um sucesso em sua época e permanece como um raro exemplo da presença do Amapá na produção cultural brasileira do século XIX.

Mais de um século depois, a obra continua sendo um testemunho de como os acontecimentos da fronteira amazônica repercutiram nos grandes centros políticos e culturais do país. Ao homenagear Cabralzinho, Chiquinha Gonzaga eternizou em partitura a luta que contribuiu para assegurar a integridade territorial brasileira na região.

Essa e muitas outras histórias pouco conhecidas sobre personagens, fatos curiosos e episódios marcantes da formação do Amapá estão reunidas no livro “As histórias da História do Amapá”, do jornalista e escritor Renivaldo Costa, obra que busca resgatar memórias frequentemente esquecidas pela historiografia tradicional.

Serviço

Lançamento do livro: As histórias da História do Amapá

Data: 26 de junho de 2026

Horário: 19h

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