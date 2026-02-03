Pós em Inovação Farmacêutica abre inscrições no doutorado com vagas para a Unifap

Programa de Pós-graduação em Inovação Farmacêutica reúne quatro universidades federais e oferece 11 vagas para ingresso em 2026, distribuídas entre o primeiro e o segundo semestre.

Os interessados em ingressar no doutorado em rede associativa do Programa de Pós-Graduação em Inovação Farmacêutica (PPGIF) já podem se inscrever no processo seletivo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa), no endereço eletrônico https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf.

Para ingresso no primeiro semestre, o prazo segue até o dia 30 de janeiro. Já para o segundo semestre, as inscrições estarão disponíveis entre os dias 1 de abril a 29 de maio. No âmbito da Universidade Federal do Amapá (Unifap), são ofertadas sete vagas para o primeiro semestre e quatro para o segundo.

O PPGIF é um programa stricto sensu desenvolvido associativamente entre quatro instituições federais de ensino superior: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Amapá (Unifap), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade Federal de Goiás (UFG). As informações completas sobre o processo seletivo, incluindo requisitos e cronograma, estão disponíveis no edital publicado pelas instituições participantes.

A seleção dos candidatos será composta por três etapas: avaliação do projeto de pesquisa, de caráter classificatório e eliminatório; defesa oral do projeto, também classificatória e eliminatória; e análise do currículo Lattes, de caráter classificatório. A defesa oral do projeto será realizada diante de uma banca examinadora formada por, no mínimo, dois docentes integrantes da Comissão de Seleção.

Acesse o edital para mais detalhes. https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf

