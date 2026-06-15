2ª edição da Conferência Escolar Pelo Meio Ambiente será aberta à comunidade em 19 de junho

A programação reúne exposições, apresentações culturais e projetos sustentáveis desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental e médio da escola Professor José Firmo do Nascimento

Por Ana Corrêa

A Conferência Escolar Pelo Meio Ambiente 2026, promovida por alunos e professores da Escola de Tempo Integral Professor José Firmo do Nascimento, contará com exposições que retratam e abordam temáticas relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, por meio do projeto “Chão Vivo”. A ação será aberta ao público e ocorrerá na quadra da instituição, localizada na Avenida Clodóvio Coelho, nº 145, no Trem, entre as ruas Leopoldo Machado e Jovino Dinoá, no dia 19 de junho, das 14h às 17h.

Coordenadora da área de Ciências da Natureza, Ana Marta Andrade. Foto: Ana Corrêa

A coordenadora da área de Ciências da Natureza, Ana Marta Andrade, explica como funciona a implementação do projeto e destaca sua relevância na trajetória estudantil.

“A proposta é que os alunos apresentem trabalhos com base no que eles estudam e no que veem no dia a dia, e a gente esteve trazendo convidados que tenham uma relevância nesse cenário ambiental para que eles compartilhem as vivências e experiências com os alunos. Já que temos alunos do fundamental ao médio, inserimos essa sementinha desde os menores até os maiores e discutimos o impacto das nossas ações, primeiro no ambiente escolar, no ambiente de casa, para depois a gente discutir pautas em cenários nacionais e internacionais”, explica a coordenadora.

A empolgação dos estudantes é refletida nos preparativos para a exposição dos próprios projetos, que utilizam materiais descartados e recicláveis, como garrafas PET, papel, sacos e isopor, entre outros.

Danielle Lima, estudante do 3º ano. Foto: Ana Corrêa

Segundo a aluna do 3º ano do ensino médio, Danielle Lima, de 17 anos, o projeto estimula um pensamento criativo e transformador nos participantes.

“Eu participo com a minha turma e vamos criar um estande para apresentar os trabalhos que desenvolvemos. Falaremos sobre a importância da reciclagem e sobre a importância de preservar as coisas naturais que temos. A gente está trabalhando em três slides que falam sobre a cultura e sobre as sementes também”, relata a estudante.

A Conferência Escolar Pelo Meio Ambiente trabalha com grupos focais de alunos, nos quais são confeccionados vestidos para o tradicional desfile, além de apresentações culturais, como Ladrão de Marabaixo e Carimbó, e estandes para exibição de maquetes, slides e cartazes. Cada turma desenvolve uma temática que relaciona o cotidiano dos estudantes aos conteúdos trabalhados em sala de aula.

A iniciativa reforça o compromisso da escola Professor José Firmo do Nascimento com a formação de alunos mais conscientes, críticos e comprometidos com a preservação ambiental. Por meio da integração entre teoria e prática, a conferência busca estimular o protagonismo estudantil e incentivar reflexões sobre sustentabilidade, cidadania e responsabilidade socioambiental dentro e fora do ambiente escolar.

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