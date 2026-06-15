terça-feira, junho 16, 2026
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáEducação

2ª edição da Conferência Escolar Pelo Meio Ambiente será aberta à comunidade em 19 de junho

Livia Almeida

A programação reúne exposições, apresentações culturais e projetos sustentáveis desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental e médio da escola Professor José Firmo do Nascimento

Por Ana Corrêa

A Conferência Escolar Pelo Meio Ambiente 2026, promovida por alunos e professores da Escola de Tempo Integral Professor José Firmo do Nascimento, contará com exposições que retratam e abordam temáticas relacionadas ao meio ambiente e à sustentabilidade, por meio do projeto “Chão Vivo”. A ação será aberta ao público e ocorrerá na quadra da instituição, localizada na Avenida Clodóvio Coelho, nº 145, no Trem, entre as ruas Leopoldo Machado e Jovino Dinoá, no dia 19 de junho, das 14h às 17h.

Coordenadora da área de Ciências da Natureza, Ana Marta Andrade. Foto: Ana Corrêa

A coordenadora da área de Ciências da Natureza, Ana Marta Andrade, explica como funciona a implementação do projeto e destaca sua relevância na trajetória estudantil.

“A proposta é que os alunos apresentem trabalhos com base no que eles estudam e no que veem no dia a dia, e a gente esteve trazendo convidados que tenham uma relevância nesse cenário ambiental para que eles compartilhem as vivências e experiências com os alunos. Já que temos alunos do fundamental ao médio, inserimos essa sementinha desde os menores até os maiores e discutimos o impacto das nossas ações, primeiro no ambiente escolar, no ambiente de casa, para depois a gente discutir pautas em cenários nacionais e internacionais”, explica a coordenadora.

A empolgação dos estudantes é refletida nos preparativos para a exposição dos próprios projetos, que utilizam materiais descartados e recicláveis, como garrafas PET, papel, sacos e isopor, entre outros.

Danielle Lima, estudante do 3º ano. Foto: Ana Corrêa

Segundo a aluna do 3º ano do ensino médio, Danielle Lima, de 17 anos, o projeto estimula um pensamento criativo e transformador nos participantes.

“Eu participo com a minha turma e vamos criar um estande para apresentar os trabalhos que desenvolvemos. Falaremos sobre a importância da reciclagem e sobre a importância de preservar as coisas naturais que temos. A gente está trabalhando em três slides que falam sobre a cultura e sobre as sementes também”, relata a estudante.

A Conferência Escolar Pelo Meio Ambiente trabalha com grupos focais de alunos, nos quais são confeccionados vestidos para o tradicional desfile, além de apresentações culturais, como Ladrão de Marabaixo e Carimbó, e estandes para exibição de maquetes, slides e cartazes. Cada turma desenvolve uma temática que relaciona o cotidiano dos estudantes aos conteúdos trabalhados em sala de aula.

A iniciativa reforça o compromisso da escola Professor José Firmo do Nascimento com a formação de alunos mais conscientes, críticos e comprometidos com a preservação ambiental. Por meio da integração entre teoria e prática, a conferência busca estimular o protagonismo estudantil e incentivar reflexões sobre sustentabilidade, cidadania e responsabilidade socioambiental dentro e fora do ambiente escolar.

Você pode gostar também

Educação a distância: vantagens e desafios para quem estuda online

Chico Terra

Sebrae anuncia vencedores da 1ª competição da Melhor Farinha de Mandioca do Amapá

Livia Almeida

Blitz educativa abre programação da Semana Azul em Santana

Chico Terra

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.