Sebrae anuncia vencedores da 1ª competição da Melhor Farinha de Mandioca do Amapá

Competição valoriza produtores locais e destaca excelência na fabricação artesanal da farinha de mandioca

Isabel Ubaiara

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) anunciou, no último sábado (4), os vencedores da primeira competição da Melhor Farinha de Mandioca do Amapá, realizada durante a edição comemorativa da Feira de Produtos do Campo – 10 Anos, no estacionamento da instituição, em Macapá. Os vencedores do júri técnico estão em 1º Lugar – Farinha Sabá; 2º Lugar – Pirirm Alimentos, e 3º Lugar – Casa de Farinha do Waldir; e a vencedora do voto popular – Associação de Moradores e Produtores Agropecuários da Comunidade de Salamito do Pacuí (Asmopap).

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amapá (CDE), Josiel Alcolumbre, parabenizou os participantes da competição e destacou o cuidado exemplar com a manipulação correto da farinha, a atenção à higiene, a qualidade no atendimento e, sobretudo, a dedicação em produzir um alimento de altíssima qualidade. “Essa excelência merece ser celebrada. Parabéns!”, ressaltou, o presidente, Josiel Alcolumbre.

Farinhas

O concurso contou com oito (8) farinhas participantes, identificadas por numeração, entre elas, Farinha nº 1, do Retiro 3 Irmãos, sob responsabilidade do produtor, Alexandrino Pantoja; Farinha nº 2, da Associação de Moradores e Produtores Agropecuários da Comunidade de Salamito do Pacuí (Asmopap), representada pela produtora, Deusarina da Conceição; Farinha nº 3, da Coração Alimentos, do produtor, Erinaldo da Costa; Farinha nº 4, do Ramal São Raimundo, sob responsabilidade da produtora, Maria Estelita Lobato; Farinha nº 5, do Ramal São Raimundo, representada pelo produtor, Raimundo Pantoja; Farinha nº 6, do Sabá, do produtor, Sebastião Rodrigues; Farinha nº 7, da Casa de Farinha do Waldir, sob responsabilidade do produtor, Waldir Amoras; e Farinha nº 8, do Rancho Bonanza, a farinha Piririm Alimentos, representada pela produtora, Priscila Melo.

Votação

Dividida em duas etapas, a Competição da Melhor Farinha de Mandioca do Amapá contou com votação popular e avaliação técnica. A votação popular, aberta ao público durante os dois dias da feira, registrou 200 votos. As farinhas ficaram expostas em um estande fixo, onde o público pôde visitar, degustar e registrar seu voto por meio de um QR Code disponível na plataforma online, com limite de um voto por participante.

Já a avaliação técnica foi conduzida por um júri composto por seis (6) especialistas: a engenheira de alimentos e professora do Instituto Federal do Amapá (Ifap), Elida Viana; o empresário, chef de cozinha e tecnólogo em alimentos com mais de 22 anos de experiência, Manoel Maciel; o empresário e proprietário da Why Rango, representante das batedeiras de açaí, Vicente Ferrer; o instrutor de gastronomia do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), chef do Amazon Beach e consultor gastronômico, Fabrício Pires de Souza; o gerente de produção da empresa Bio+Açaí; e o técnico em agropecuária e extensão rural das Agroindústrias da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), Alex Miranda.

Ao final da competição, quatro farinhas foram premiadas. Na avaliação técnica, o primeiro lugar foi conquistado pela Farinha nº 6 do Sabá, com 10,66 pontos; o segundo lugar ficou com a Farinha nº 8 Piririm Alimentos, do município de Itaubal (AP), com 10,06 pontos. Em terceiro lugar, a Farinha nº 7, da Casa de Farinha do Waldir que obteve 9,26 pontos. Já na votação popular, a campeã foi a Farinha nº 2 da Asmopap, que recebeu 49,7% dos votos do público.

Realização

A edição comemorativa é realizada pelo Sebrae e conta com apoio de parceiros estratégicos como Eco Service, Bio + Açaí, Governo do Estado do Amapá (GEA), Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural (SDR), e Governo Federal.

Serviço:

Sebrae no Amapá

