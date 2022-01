Brasil chega a 67% da população completamente vacinada contra a Covid-19; Amapá tem a menor taxa de vacinação

143 milhões de brasileiros receberam duas doses ou a dose única contra o coronavírus

O Brasil atingiu no último sábado (1º) a marca de 143.408.061 pessoas com a imunização completa contra a Covid-19. 67,23% de toda a população recebeu duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus, segundo o consórcio de veículos de imprensa.

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas 107.675 vacinas nos onze estados que atualizaram os dados a respeito da imunização. Cerca de 51 mil pessoas completaram o esquema vacinal no país durante este período.urn:uuid:560ce7e1-481c-4c42-ef32-4c42481c560c

Mais de 161 milhões de brasileiros, o que corresponde a pouco mais de 75% da população do país, receberam a primeira dose. Ou seja, aproximadamente 18 milhões ainda optam por não tomar a segunda via. Cerca de 26 milhões de pessoas receberam a dose de reforço.

São Paulo é o estado com a maior porcentagem. 78,48% dos cidadãos paulistas completaram seu esquema vacinal contra a Covid-19. A unidade federativa é seguida por Piauí (74,04%), Mato Grosso do Sul (72,09%), Minas Gerais (71,68%) e Rio Grande do Sul (69,74%).

Amapá tem o menor percentual de vacinados

