Chuvas atingem o Ceará e região metropolitana de Fortaleza sofre com enchentes

Vila de Jericoacoara, um dos locais mais procurados por turistas no nordeste brasileiro, também sofre com a situação

As chuvas, que desabrigaram milhares e vitimaram dezenas de pessoas na Bahia e em Minas Gerais, chegaram no Ceará. Fortaleza, assim como a região metropolitana da capital cearense, registraram fortes precipitações no início de 2022.

Imagens de enchentes viralizaram nas redes sociais, e alagamentos tomam conta de bairros como Conjunto Ceará, Messejana, Sapiranga, Vicente Pinzón, Castelo Encantado, por exemplo. A vila de Jericoacoara, um dos locais mais procurados por turistas no Nordeste, também sofre com a situação.

Desde o último dia do ano passado, a região vem registrando altas precipitações e grande volume de chuvas. Dos 68 postos informados na região, 65 observaram chuvas, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

