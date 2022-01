Parlamento da África do Sul é atingido por incêndio com causa desconhecida

O parlamento da África do Sul, localizado na Cidade do Cabo, foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo (2). As causas ainda são desconhecidas, e o fogo não deixou feridos.

As chamas tomaram conta do terceiro e último andar do prédio e teria se iniciado na parte dos escritórios. O incidente começou ainda na madrugada.urn:uuid:1c0237bf-b978-6776-36a8-6776b9781c02

Um porta-voz relatou que o incêndio “não foi controlado e há rachaduras nas paredes do prédio”, e acrescentou que “o telhado pegou fogo e o prédio da Assembleia Nacional também se incendiou“.

Em abril de 2021, a capital sul-africana já havia sofrido com um incêndio, que atingiu a Table Mountain e destruiu tesouros da biblioteca da universidade local.

