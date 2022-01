Anvisa investiga casos de Covid-19 em outro navio, atracado na Região dos Lagos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está investigando diversas suspeitas de casos de Covid-19 no navio MSC Preziosa. A embarcação se encontra ancorada na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A informação foi dada primeiramente pelo programa RJ2, da TV Globo.

Em nota, a empresa responsável pelo navio confirma as suspeitas, mas alega que a quantidade de infectados é baixa. “Identificamos um pequeno número de casos de COVID-19 entre as pessoas que estão a bordo do MSC Preziosa, que representa 0,6% do total da população bordo. Todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves“, divulgou.

O Ministério da Saúde já foi recomendado a encerrar a temporada de cruzeiros, que começou no último dia 7 no país, pela Anvisa. Assim como o MSC Preziosa, o navio Costa Diadema registrou diversos passageiros com Covid-19 em Salvador (BA).

