Televisão: Ariano Suassuna no programa Roda Viva da TV Cultura

Relíquia! Recuperamos a passagem de Ariano Suassuna, autor de ‘Auto da Compadecida’, no Roda Viva, em 2002. O escritor responde sobre sua relação com os personagens do sucesso e fala também de influências na sua carreira. O programa inédito, acontece todas as segundas, às 22h!

