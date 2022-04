Blitz educativa abre programação da Semana Azul em Santana

A Prefeitura de Santana iniciou nesta segunda-feira, 18, a programação da campanha “Semana Azul”, dedicada ao Mês Mundial de Conscientização do Autismo. As atividades tiveram início com uma blitz educativa concentrada em dois pontos da cidade, com entrega de panfletos para informar a população sobre a programação e os serviços ofertados às pessoas com autismo no município.

Segundo o coordenador Municipal de Atenção à Saúde Mental, Huelton Sosinho, a blitz educativa buscou abordar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), levando informações para a população sobre a programação que se estenderá até o dia 22, sobretudo conscientizando sobre o tema: “Conscientizar a população e ao mesmo tempo orientar e psicoeducar pais e responsáveis sobre a necessidade e importância do diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista TEA”, reforçou o coordenador.

A servidora pública Stéphanie de Castro participou da ação, como mãe de uma criança diagnosticada com autismo, falou sobre a importância de disseminar informações para auxiliar outras famílias: “Mesmo com o diagnóstico ou mesmo que os pais observem que seus filhos tenham alguma dificuldade que esteja dentro do espectro, não devem desanimar. Devem procurar atendimento para a família e principalmente para a criança, ajudando no seu desenvolvimento e diminuindo as dificuldades”.

A programação é realizada em conjunto entre as Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, de Políticas Públicas para as Mulheres, Políticas Públicas para a Juventude e Fundação de Cultura, com apoio do Grupo Elos e Associação Santanense de Pais e Amigos dos Autistas – ASSANDE.

Confira a programação:

20.04 – Quarta-feira

8h às 12h – Atividades educativas, dinâmicas, roda de conversa e café da manhã para pessoas atendidas no CAPSi e CER.

Local: Centro de Reabilitação Mário Dias Tavares – CER

22.04 – Sexta-feira

8h às 12h – Oficinas sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA), para famílias que fazem acompanhamento no CAPSi e Centro de Reabilitação Mário Dias Tavares.

Local: Auditório da Escola Augusto Antunes

22.04 – Sexta-feira

15h às 18h – Encerramento da programação com oficinas terapêuticas, teatro, jogos e atividades educativas.

Local: Quadra da Escola Augusto Antunes

Ívina Maria

Assessora de Comunicação

