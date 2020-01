Seleções Femininas de base farão jogos preparatórios diante do Peru

Seleção Sub-20 enfrentará peruanas no dia 27 de janeiro. Duelo com a equipe Sub-17 será no dia 29 de janeiro. Os dois jogos serão às 15h na Granja Comary

As Seleções Brasileiras Femininas Sub-20 e Sub-17 terão um compromisso importante na próxima semana durante o período de treinamentos na Granja Comary. Nos dias 27 e 29 de janeiro, as equipes comandadas por Jonas Urias e Simone Jatobá enfrentarão o Peru. Os jogos preparatórios terão transmissão ao vivo no site da CBF.

Na segunda-feira (27), é a vez das comandadas do técnico Jonas Urias enfrentarem as peruanas, que chegam à Granja com um time misto, com atletas de categorias sub-20 e sub-17. A partida será às 15h.

Já na quarta-feira (29), a Seleção Sub-17 fará seu primeiro jogo preparatório internacional sob comando de Simone Jatobá. Às 15h, a bola rola no duelo entre Brasil e Peru.

As convocadas das duas equipes brasileiras já estão na Granja Comary em preparação para os próximos desafios. A equipe sub-20 disputará o triangular final da Liga Conmebol Sul-Americana Feminina Sub-19, entre os dias 7 a 9 de fevereiro, em Yaracuy, Venezuela. Em março, o Brasil disputará a nona edição do Sul-Americano da categoria, entre os dias 4 a 22, na Argentina.

Já a Seleção Sub-17 jogará o Campeonato Sul-Americano Feminino da categoria, entre os dias 15 de abril a 3 de maio de 2020, na Venezuela.

Jogos:

Segunda-feira | 27 de janeiro

Seleção Brasileira Feminina Sub-20 x Peru

Granja Comary, às 15h | Transmissão: CBF TV

Quarta-feira | 29 de janeiro

Seleção Brasileira Feminina Sub-17 x Peru

Granja Comary, às 15h | Transmissão: CBF TV

