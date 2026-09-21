Aluno de Oiapoque ganha prêmio nacional com pesquisa sobre tráfico humano

Dhonato Brito, da Escola Estadual Joaquim Nabuco, foi destaque na Febic e conquistou credencial para feira científica na Argentina

Um estudante de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, foi reconhecido nacionalmente por uma pesquisa sobre tráfico humano na Amazônia. Dhonato Brito, da Escola Estadual Joaquim Nabuco, recebeu prêmio destaque na categoria Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente durante a Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic), realizada em Joinville, Santa Catarina.

Além da premiação, o projeto garantiu ao estudante uma credencial para participar de uma feira de ciências na Argentina.

A Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic) reúne projetos de iniciação científica e tem entre seus objetivos estimular a pesquisa, a inovação e a divulgação científica entre estudantes. A edição presencial realizada em Joinville ocorreu no Ágora Tech Park.

Pesquisa nasceu a partir de realidade do Oiapoque

O trabalho apresentado por Dhonato tem como título “Tráfico Humano no Extremo Norte da Amazônia Negra: o falso desenvolvimento que anda ao lado da destruição”.

A pesquisa foi desenvolvida a partir de visitas à comunidade do Manga, em Oiapoque, onde foram aplicados questionários para reunir informações sobre o problema investigado. O projeto também propõe alternativas para enfrentar a questão abordada.

Segundo a orientadora Adryele Oliveira, a pesquisa despertou interesse durante as apresentações realizadas na feira.

A participação levou ao evento um projeto desenvolvido por um estudante da rede pública de ensino de Oiapoque, município localizado na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa.

Estudante participa da feira pelo segundo ano

Dhonato é aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e contou que decidiu pesquisar o tráfico humano depois de tomar conhecimento de um caso ocorrido no município.

Esta foi a segunda participação consecutiva do estudante na Feira Brasileira de Iniciação Científica. Durante a etapa presencial, ele foi acompanhado pela diretora da Escola Estadual Joaquim Nabuco e pela orientadora do projeto.

A unidade de ensino atende estudantes do município de Oiapoque e oferece, entre outras modalidades, a Educação de Jovens e Adultos. Informações sobre a escola e a rede estadual podem ser consultadas no portal da Secretaria de Estado da Educação do Amapá.

Ao comentar a premiação, Dhonato destacou as dificuldades enfrentadas por estudantes de baixa renda para participar de eventos científicos fora do estado.

“Ser premiado em um evento nacional representa muita coisa porque somos alunos de baixa renda de escola pública. Então, sair de Oiapoque representando o Amapá é algo surreal”, afirmou o estudante.

Próxima etapa será uma feira na Argentina

Diretora da escola e orientadora acompanharam o aluno. Foto: Arquivo Pessoal

Com o reconhecimento obtido na Febic, o projeto desenvolvido em Oiapoque também ganhou uma oportunidade de participação em uma feira científica na Argentina.

A conquista amplia o percurso da pesquisa, que começou a partir de uma investigação sobre uma realidade identificada no próprio município e chegou à etapa nacional da iniciação científica.

Foto de capa: Arquivo Pessoal

Com informações da Seed

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