UEAP promove Semana de Engenharia Química com foco em inovação e sustentabilidade

Evento acontece de 23 a 25 de setembro, em Macapá, com palestras, minicursos e atividades práticas abertas ao público interessado

A Universidade do Estado do Amapá (UEAP) realiza, entre os dias 23 e 25 de setembro, a 8ª Semana de Engenharia Química (VIII SEQ). A programação será realizada no Campus I da instituição e reúne palestras, minicursos, atividades práticas e debates sobre tecnologia, sustentabilidade, processos industriais e mercado de trabalho.

Com o tema “Inovação que Transforma, Sustentabilidade que Permanece”, o evento pretende aproximar estudantes, professores, profissionais e demais interessados nas áreas de Engenharia Química e Química.

Programação aborda diferentes áreas da Engenharia Química

Entre os assuntos previstos estão o cenário da exploração de petróleo no Amapá, química verde, tratamento de efluentes, tecnologia aplicada à Engenharia Química, produção de derivados de produtos amazônicos e aplicações de materiais em áreas ambientais e industriais.

Um dos destaques da programação é a palestra “Petróleo no Amapá: panorama atual, desafios e perspectivas”, marcada para a manhã do primeiro dia do evento. A agenda também inclui um minicurso sobre a produção de vinho de açaí, além de atividades voltadas à caracterização de polímeros.

Na quinta-feira (24), a programação terá uma mesa-redonda com egressos do curso de Engenharia Química. A proposta é discutir experiências e perspectivas relacionadas à atuação profissional e ao mercado de trabalho.

A programação também contempla temas como complexos metálicos com aplicação antitumoral, produção do cupulate, triagem fitoquímica e tecnologia aplicada à área.

Atividades seguem até sexta-feira

Na sexta-feira (25), os participantes poderão acompanhar palestras sobre energia orgânica, nanopartículas metálicas, nanocompósitos e aplicações ambientais, além de uma discussão sobre a inserção do engenheiro químico nos conselhos regionais.

O último dia também terá o minicurso de Química Forense, previsto para o período da tarde.

De acordo com a coordenadora do evento e professora do colegiado de Engenharia Química, Juliana Rodrigues, a Semana também busca apresentar à comunidade as possibilidades de atuação profissional da área.

A organização informou que a divulgação foi ampliada para instituições como o Instituto Federal do Amapá (Ifap) e a Universidade Federal do Amapá (Unifap), que também oferecem cursos relacionados à Química.

Inscrições e certificação

As inscrições devem ser realizadas pelo portal do evento. O cadastro permite a participação nas palestras previstas na programação.

A certificação será vinculada à frequência dos participantes em cada atividade. Após o evento, os certificados serão encaminhados ao e-mail informado durante a inscrição ou disponibilizados pela plataforma.

As 80 primeiras pessoas que realizarem o credenciamento no dia de abertura receberão um kit completo, com bloco de notas, caneta, ecobag, credencial e bottom personalizados. Os demais participantes credenciados receberão bloco de notas, caneta e bottom.

Confira a programação

Quarta-feira, 23 de setembro

8h às 9h: Credenciamento e cerimônia de abertura

9h às 10h: Palestra “Petróleo no Amapá: panorama atual, desafios e perspectivas”

10h às 11h: Palestra “Medicamentos do Futuro: Química Verde e produção sustentável”

11h30 às 12h30: Palestra “Tratamento de efluentes”

14h às 18h: Minicurso “Produção de vinho de açaí”

14h às 18h: Minicurso “Caracterização de polímeros”

Quinta-feira, 24 de setembro

8h às 9h: Palestra “Complexos metálicos com aplicação antitumoral”

9h às 10h: Palestra “Tecnologia aplicada à Engenharia Química”

10h às 11h: Palestra “Produção do Cupulate”

11h30 às 12h30: Mesa-redonda “Egressos do curso de Engenharia Química”

14h às 18h: Minicurso “Produção do Cupulate”

14h às 18h: Minicurso “Triagem fitoquímica”

Sexta-feira, 25 de setembro

8h às 9h: Palestra “Energia orgânica: um novo conceito para o biopetróleo”

9h às 10h: Palestra “Nanopartículas metálicas e suas aplicações em atividades biológicas e ambientais”

10h às 11h: Palestra “Aplicação de nanocompósitos baseados em fosfato de alumínio e polímeros intrinsecamente condutores como revestimento anticorrosivo”

11h às 12h: Palestra “Inserção do engenheiro químico nos conselhos regionais”

12h às 13h: Confraternização

14h às 18h: Minicurso “Química Forense”

A programação será realizada no Campus I da UEAP, em Macapá.

Com informações da Assessoria de Comunicação/UEAP

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