Exposição inédita em Apuí mostra jornada do café “do grão até a xícara”

Experiência convida o público a sentir, provar, ouvir, tocar e enxergar Apuí por meio do café

Uma viagem pelos aromas da agrofloresta será apresentada nos dias 27 e 28 de novembro, no Selvec Club, no município de Apuí, no sul do Amazonas. A Expo Café: Do Grão à Xícara – Narrativas Caféinadas levará os visitantes a sentir a potência do café produzido em agroflorestas, estimulando os cinco sentidos de diferentes formas e revelando como a diversidade da floresta faz parte da identidade do café de Apuí.

A imersão é uma contrapartida prevista no projeto Do Grão à Xícara: Narrativas Caféinadas, realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Citi, apoio da Prefeitura de Apuí, Bemol, TikTok, IRI Brasil, e realização do Idesam, Amazônia Agroflorestal e Ministério da Cultura.

Com entrada gratuita, a expo tem classificação livre e conta, na programação, com sessões de degustação guiadas dos cafés especiais finalistas do concurso de qualidade do Café Apuí Agroflorestal, conduzidas por especialistas. Uma oportunidade para conhecer os aromas, sabores e atributos que fazem de Apuí uma referência em cafés de alta qualidade.

Tocar, sentir e conectar-se por meio de diversas texturas e elementos táteis que representam o ciclo de produção do café, desde as folhas das árvores até as embalagens finais, também fazem parte da experiência.

Fotografias, uma linha do tempo e uma experiência em realidade virtual revelam a trajetória do café agroflorestal de Apuí. Os óculos de realidade virtual convidam o público a contemplar a floresta e refletir sobre sua importância.

Durante o evento, também será realizada a 5ª edição do Campeonato de Qualidade do Café Apuí Agroflorestal, que reconhece e valoriza a excelência dos cafés produzidos no município.

“Nosso objetivo é despertar o orgulho de ser de Apuí, a capital amazonense do café, aproximando moradores da cidade e do campo de uma cultura que está transformando o município. A exposição mostra que é possível produzir café em harmonia com a floresta e apresenta ao público as razões pelas quais Apuí vem conquistando reconhecimento como um território do café sustentável”, disse Ana Maria, Coordenadora Geral do projeto.

“De crianças a idosos, queremos que cada visitante saia com a certeza de que café e floresta crescem juntos e que essa história merece ser conhecida, celebrada e compartilhada com o mundo”, disse Vanilse Constante, apuiense e parte da equipe.

Mulheres, crianças e jovens terão protagonismo na programação

A programação também abre espaço para diferentes gerações e públicos de Apuí. Mulheres que participaram de um ciclo de capacitações colocarão seus conhecimentos em prática em um Campeonato de Baristas, que vai reconhecer talentos femininos ligados à cultura do café. Crianças participarão por meio de trabalhos desenvolvidos nas escolas, em parceria com a Prefeitura, abordando café, floresta e sustentabilidade. Já os jovens serão convidados a atuar como Embaixadores de Apuí, após uma oficina de redes sociais que os preparará para produzir conteúdos sobre a exposição e ajudar a contar e divulgar, a partir de seus próprios olhares, a história do café agroflorestal do município.

Serviço:

O quê: Expo Café: Do Grão à Xícara – Narrativas Caféinadas

Quando: 27 e 28 de novembro de 2026

Onde: Selvec Club – Apuí (AM)

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Texto/Fotos: Fabíola Abess

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