Amapá amplia conexões e leva negócios da floresta ao Inova Amazônia Summit

Caravana reuniu empreendedores do estado em programação no Acre voltada à bioeconomia, tecnologia e novas conexões de mercado

Neto Vinhas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) leva ao Acre uma comitiva de dez empreendedores amapaenses para participardo Inova Amazônia Summit, encontro que reúne e conecta startups, empresas, investidores, compradores e instituições, além de promover negócios e inovação de impacto e fortalecer a bioeconomia amazônica. A Caravana Amapá participou da programação na UniversidadeFederal do Acre (UFAC), em Rio Branco, de 17 a 19 de setembro.

A comitiva reuniu dez empreendimentos e iniciativas: Macunani Art & Decor, Bactolac, Nutrilab, Amazon Bioprotein, DruGet, Pizzolato, InteceleriTecnologia para Educação, Amapesc, IG – Abacaxi do Porto Grande e IG – Cacau do Cassiporé. A participação contempla negócios de diferentes segmentos, como artesanato, aquicultura e pesca, proteína vegetal, tecnologia, farmacêutico, bebidas e alimentação, alémdas iniciativas de Indicação Geográfica.

Conexões

Ao longo da programação, os participantes tiveram acesso a painéis, rodadas de negócios, exposição empresarial, pitches de startups e apresentaçãode casos de sucesso. A proposta é criar conexões capazes de gerar novas oportunidades comerciais e ampliar a presença de negócios amazônicos em diferentes mercados.

Para a diretora técnica do Sebrae Amapá, Suelem Amoras, a participação no evento representa uma oportunidade de mostrar que inovação e sustentabilidadepodem caminhar juntas.

“Estar no Inova Amazônia Summit é fundamental para mostrarmos que a floresta em pé e a tecnologia caminham juntas. O evento nos dá a visibilidade,além de abrir portas para parcerias comerciais e atração de investimentos”, destaca a diretora técnica Suelem Amoras.

Bioeconomia

Entre os temas em discussão estão a estruturação de cadeias produtivas sustentáveis, o acesso a capital de risco para startups ligadas à biodiversidade,a propriedade intelectual de produtos amazônicos e a transformação digital de negócios tradicionais. As pautas dialogam diretamente com os desafios e potencialidades dos empreendimentos que integram a caravana amapaense. A participação também amplia a conexãodo Amapá com uma agenda voltada à transformação de recursos, conhecimentos e soluções da Amazônia em negócios capazes de gerar valor para a região.

Amazônia

A presença do Amapá ocorre um ano após o estado sediar a edição de 2025 do evento. Na ocasião, o encontro reuniu empreendedores, investidores,especialistas e instituições em Macapá e encerrou com o anúncio do Acre como próximo estado-sede. Agora, a caravana amapaense levou ao estado vizinho parte dos negócios e iniciativas que representam a diversidade do ecossistema local, fortalecendo a integraçãoentre os empreendedores e abrindo espaço para novas conexões, parcerias e oportunidades de mercado.

Comitiva

A comitiva esteve acompanhada por três representantes do Sebrae Amapá: a diretora técnica, Suelem Amoras; a gerente de Inovação, Josseli Pantoja;e o gerente de Indústria e Agronegócio, Bruno Castro.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...