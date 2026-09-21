Festival Quebramar abre inscrições para Batalha de Bandas e movimenta cena autoral do Amapá

Chamada pública selecionará 12 bandas amapaenses para quatro noites de seletivas, com participação de bandas convidados do Pará; inscrições são gratuitas e seguem até 5 de outubro

O palco da 8ª edição do Festival Quebramar — Integrando as Guianas vai ganhar novos sons.

O Festival anunciou abertura das inscrições para a Batalha de Bandas, no último domingo (20). Bandas e projetos musicais autorais do Amapá poderão se inscrever gratuitamente. O Quebramar 2026 tem patrocínio master da Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, viabilizado pelo Ministério da Cultura via Lei Federal de Incentivo à Cultura. A iniciativa busca revelar talentos, ampliar a visibilidade da produção musical independente e aproximar artistas e público. As inscrições seguem até 5 de outubro, às 23h59, exclusivamente pela plataforma SOM.VC.

A chamada pública vai selecionar 12 bandas amapaenses, que participarão de quatro noites de seletivas realizadas em diferentes espaços de Macapá. Das 12 bandas selecionadas, somente as 4 mais votadas pelo público, subirão ao palco do Festival.

Além da disputa, a programação terá um componente de intercâmbio cultural, com a participação de bandas convidadas de fora do estado, fortalecendo a proposta do Festival Quebramar de conectar diferentes cenas musicais e territórios.

Para a coordenadora de produção do Festival Quebramar, Heluana Quintas, a Batalha é também uma forma de criar novas oportunidades para quem produz música autoral no Amapá.

“A Batalha de Bandas é um espaço para que os artistas possam mostrar sua identidade, seu trabalho e sua potência. Ao mesmo tempo em que valorizamos a cena amapaense, criamos encontros com artistas de outros lugares, ampliando as possibilidades de troca e circulação. É uma programação que tem tudo a ver com a proposta do Quebramar de integrar territórios por meio da cultura”, destaca Heluana.

Música, intercâmbio e oportunidades

A Batalha de Bandas é parte da programação do Festival Quebramar 2026 — Integrando as Guianas, e propõe uma experiência que vai além de competição. As bandas participantes terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos diante do público, colocando em cena diferentes estilos, repertórios e formas de expressão da música independente produzida no Amapá.

O projeto também estabelece uma ponte com a produção musical do Pará. Em cada uma das quatro noites de seletiva, uma banda convidada de fora do estado participa da programação: Mangifera, Naif, Mobile Lunar e Miriti.

As apresentações acontecem nos dias 9, 10, 16 e 17 de outubro, em diferentes espaços culturais e de convivência de Macapá. A programação inicia no dia 9 de outubro, na Cufa, no centro da cidade, com a participação da banda paraense Mangifera. No dia seguinte, o Bar do Vila recebe a segunda seletiva, que contará com a banda Naif.

A terceira noite será realizada em 16 de outubro, no espaço No Pico, com participação da Mobile Lunar. Encerrando a fase de seletivas, no dia 17, o Mocambo do Norte recebe a banda Miriti.

Ao final da disputa, a banda campeã receberá como premiação um cachê artístico para realizar uma apresentação no palco principal do Festival Quebramar 2026, em data e horário definidos pela organização.

Com o conceito “Integrando as Guianas”, a Batalha reforça a proposta do festival de criar conexões entre diferentes sonoridades, identidades e territórios. A iniciativa valoriza a produção independente, estimula a circulação de artistas e transforma os espaços de apresentação em pontos de encontro entre músicos e públicos.

Quem pode participar

Podem se inscrever bandas e projetos musicais autorais do Amapá que atendam aos critérios estabelecidos pela organização. A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pela plataforma SOM.VC.

Os critérios de participação, documentos necessários, materiais artísticos e demais informações estão disponíveis no formulário eletrônico da chamada pública.

Cronograma das seletivas

1ª Seletiva — 9 de outubro

Local: Cufa

Banda convidada: Mangifera (PA)

Horário da banda convidada: 22h10

2ª Seletiva — 10 de outubro

Local: Bar do Vila

Banda convidada: Naif (PA)

Horário da banda convidada: 22h10

3ª Seletiva — 16 de outubro

Local: No Pico

Banda convidada: Mobile Lunar (PA)

Horário da banda convidada: 22h10

4ª Seletiva — 17 de outubro

Local: Mocambo do Norte

Banda convidada: Miriti (PA)

Horário da banda convidada: 22h10

Serviço

Batalha de Bandas Festival Quebramar 2026

Inscrições: 20 de setembro a 5 de outubro de 2026

Horário: até as 23h59 do dia 5 de outubro

Participação: gratuita

Quem pode se inscrever: bandas e projetos musicais autorais do Amapá

Onde: plataforma SOM.VC — https://som.vc/oportunidades

Seletivas: 9, 10, 16 e 17 de outubro

Premiação: cachê artístico para apresentação da banda campeã no palco principal do Festival Quebramar 2026 — Integrando as Guianas.

Texto: Mary Paes

Fotos : Mary Paes e Geórgia Salvador

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