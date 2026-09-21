Festival Lambateria celebra os 50 anos da lambada com edição especial em Belém
Com patrocínio da Vale via Lei Rouanet, tradicional evento da quadra nazarena reúne expoentes da música latino-amazônica, estreias nacionais, homenagens e conexões internacionais
O Festival Lambateria realiza sua edição comemorativa no dia 9 de outubro de 2026, em Belém, no Pará, para celebrar os dez anos de fundação e os cinquenta anos da lambada no mercado fonográfico. Tradicionalmente integrado ao calendário da quadra nazarena que antecede o Círio de Nazaré, o evento conta com o patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização da Lambada Produções, do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil. O festival foca na difusão da música latino-amazônica e caribenha, reunindo gêneros como carimbó, brega, guitarrada, merengue, cumbia e tecnobrega.
O show principal da noite será comandado pelo guitarrista, pesquisador e produtor musical Félix Robatto, idealizador do projeto. A apresentação terá participações especiais da cantora e compositora guianense Lia Sophia e da artista peruana Rossy War, que se apresenta acompanhada de seu guitarrista e compositor Tito Mauri. A presença internacional dá continuidade à linha de intercâmbio do festival, que em edições anteriores trouxe à capital paraense nomes estrangeiros como Les Aiglons, de Guadalupe, Los Mirlos, do Peru, e Mister Gato, da Argentina.
A programação de 2026 divide-se entre estreias de repercussão nacional, tributos e novos expoentes da periferia amazônica. O cantor Adilson Ramos, referência do cancioneiro romântico e dos bailes da saudade, e a banda de brega pop Companhia do Calypso, atualmente sob o comando das cantoras Fênix Ribeiro e Paulinha Miranda, realizam suas estreias no palco do evento. O festival também apresenta uma homenagem ao músico uruguaio Daniel Benitez, falecido, que integrou o grupo Warilou e colaborou com a consolidação da sonoridade latina no norte do país. O tributo será liderado pelo multi-instrumentista Bruno Benitez, filho do artista, com participação especial do cantor Fernando Belém.
A nova geração e as produções fonográficas recentes ganham espaço com os grupos de carimbó Batucada Misteriosa, de Icoaraci, que lança o álbum Até Quase Morrer, e Toró Açu, do Quilombo do Abacatal, com o disco Mandinga do meu Avô. O cantor Jeff Moraes apresenta o repertório de seu novo EP, intitulado Laje Tropical, e o circuito se completa com a apresentação da banda Warilou. A cultura de pista e o movimento de periferia ganham destaque com a performance da tradicional aparelhagem Mega Príncipe Negro, que convida o cantor Naré ao palco. A discotecagem fica a cargo dos DJs Zek Picoteiro e Estamyna, que comandam o concurso de dança Seu Godofredo para premiar o casal vencedor em dinheiro.
Iniciada em 16 de junho de 2016, a Lambateria surgiu a partir da experiência do projeto Quintarrada, realizado entre 2014 e 2016 para fomentar a guitarrada paraense. O evento começou como uma programação semanal em Belém destinada a resgatar os bailes de gêneros tradicionais da região. Ao longo de dez anos de atividade contínua, o palco serviu de plataforma de lançamento para novas bandas do circuito nortista e recebeu nomes consolidados da música nacional, como Dona Onete e Gaby Amarantos. O Festival Lambateria 2026 conta com financiamento público federal e apoio institucional para a valorização da cultura da região Norte.
Sobre a Vale
A Vale acredita que a cultura transforma vidas. Pelo quinto ano consecutivo é a maior apoiadora privada da Cultura no Brasil, patrocinando e fomentando projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.
Serviço: O Festival Lambateria 2026 com Félix Robatto, Lia Sophia, Rossy War, Adilson Ramos, Companhia do Calypso, Warilou, Bruno Benitez, Fernando Belém, Batucada Misteriosa, Toró Açu, Jeff Moraes, Mega Príncipe Negro, Naré, DJ`S Zek Picoteiro e Estamyna será no dia 09 de outubro de 2026 em Belém com patrocínio da Vale no Brasil, via lei federal de incentivo à cultura com realização da Lambada Produções, Funarte, Governo do Brasil.
Serviço:
Festival Lambateria 2026 – Edição de 10 Anos
com Félix Robatto, Lia Sophia, Rossy War, Adilson Ramos, Companhia do Calypso, Warilou, Bruno Benitez, Fernando Belém, Batucada Misteriosa, Toró Açu, Jeff Moraes, Mega Príncipe Negro, Naré, DJ`S Zek Picoteiro e Estamyna
9 de outubro de 2026 (Sexta-feira)
Nabêra – Rua São Boaventura, 268 Cidade Velha (Belém – PA)
Ingressos: Lote especial 10 anos a R$ 50; Lote promocional a R$ 60; 2º lote a R$ 70; 3º lote a R$ 90; 4º lote a R$ 100; Ingresso inteiro a R$ 120.
Vendas antecipadas: Plataforma Sympla, sujeito à taxa do aplicativo.
Mais informações em www.lambateria.com.