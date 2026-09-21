Festival Lambateria celebra os 50 anos da lambada com edição especial em Belém

Com patrocínio da Vale via Lei Rouanet, tradicional evento da quadra nazarena reúne expoentes da música latino-amazônica, estreias nacionais, homenagens e conexões internacionais

O Festival Lambateria realiza sua edição comemorativa no dia 9 de outubro de 2026, em Belém, no Pará, para celebrar os dez anos de fundação e os cinquenta anos da lambada no mercado fonográfico. Tradicionalmente integrado ao calendário da quadra nazarena que antecede o Círio de Nazaré, o evento conta com o patrocínio da Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização da Lambada Produções, do Ministério da Cultura e do Governo do Brasil. O festival foca na difusão da música latino-amazônica e caribenha, reunindo gêneros como carimbó, brega, guitarrada, merengue, cumbia e tecnobrega.

O show principal da noite será comandado pelo guitarrista, pesquisador e produtor musical Félix Robatto, idealizador do projeto. A apresentação terá participações especiais da cantora e compositora guianense Lia Sophia e da artista peruana Rossy War, que se apresenta acompanhada de seu guitarrista e compositor Tito Mauri. A presença internacional dá continuidade à linha de intercâmbio do festival, que em edições anteriores trouxe à capital paraense nomes estrangeiros como Les Aiglons, de Guadalupe, Los Mirlos, do Peru, e Mister Gato, da Argentina.

A programação de 2026 divide-se entre estreias de repercussão nacional, tributos e novos expoentes da periferia amazônica. O cantor Adilson Ramos, referência do cancioneiro romântico e dos bailes da saudade, e a banda de brega pop Companhia do Calypso, atualmente sob o comando das cantoras Fênix Ribeiro e Paulinha Miranda, realizam suas estreias no palco do evento. O festival também apresenta uma homenagem ao músico uruguaio Daniel Benitez, falecido, que integrou o grupo Warilou e colaborou com a consolidação da sonoridade latina no norte do país. O tributo será liderado pelo multi-instrumentista Bruno Benitez, filho do artista, com participação especial do cantor Fernando Belém.

A nova geração e as produções fonográficas recentes ganham espaço com os grupos de carimbó Batucada Misteriosa, de Icoaraci, que lança o álbum Até Quase Morrer, e Toró Açu, do Quilombo do Abacatal, com o disco Mandinga do meu Avô. O cantor Jeff Moraes apresenta o repertório de seu novo EP, intitulado Laje Tropical, e o circuito se completa com a apresentação da banda Warilou. A cultura de pista e o movimento de periferia ganham destaque com a performance da tradicional aparelhagem Mega Príncipe Negro, que convida o cantor Naré ao palco. A discotecagem fica a cargo dos DJs Zek Picoteiro e Estamyna, que comandam o concurso de dança Seu Godofredo para premiar o casal vencedor em dinheiro.

Iniciada em 16 de junho de 2016, a Lambateria surgiu a partir da experiência do projeto Quintarrada, realizado entre 2014 e 2016 para fomentar a guitarrada paraense. O evento começou como uma programação semanal em Belém destinada a resgatar os bailes de gêneros tradicionais da região. Ao longo de dez anos de atividade contínua, o palco serviu de plataforma de lançamento para novas bandas do circuito nortista e recebeu nomes consolidados da música nacional, como Dona Onete e Gaby Amarantos. O Festival Lambateria 2026 conta com financiamento público federal e apoio institucional para a valorização da cultura da região Norte.

Sobre a Vale

A Vale acredita que a cultura transforma vidas. Pelo quinto ano consecutivo é a maior apoiadora privada da Cultura no Brasil, patrocinando e fomentando projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Serviço: O Festival Lambateria 2026 com ⁠Félix Robatto, Lia Sophia, Rossy War, Adilson Ramos, Companhia do Calypso, Warilou, Bruno Benitez, Fernando Belém, Batucada Misteriosa, Toró Açu, Jeff Moraes, Mega Príncipe Negro, Naré, DJ`S Zek Picoteiro e Estamyna será no dia 09 de outubro de 2026 em Belém com patrocínio da Vale no Brasil, via lei federal de incentivo à cultura com realização da Lambada Produções, Funarte, Governo do Brasil.

Serviço:

Festival Lambateria 2026 – Edição de 10 Anos

com ⁠Félix Robatto, Lia Sophia, Rossy War, Adilson Ramos, Companhia do Calypso, Warilou, Bruno Benitez, Fernando Belém, Batucada Misteriosa, Toró Açu, Jeff Moraes, Mega Príncipe Negro, Naré, DJ`S Zek Picoteiro e Estamyna

9 de outubro de 2026 (Sexta-feira)

Nabêra – Rua São Boaventura, 268 Cidade Velha (Belém – PA)

Ingressos: Lote especial 10 anos a R$ 50; Lote promocional a R$ 60; 2º lote a R$ 70; 3º lote a R$ 90; 4º lote a R$ 100; Ingresso inteiro a R$ 120.

Vendas antecipadas: Plataforma Sympla, sujeito à taxa do aplicativo.

Mais informações em www.lambateria.com.

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