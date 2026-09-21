Tribunal do Júri condena réu a 16 anos de prisão por homicídio qualificado cometido na Ilha de Santana

A 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Santana realizou, nesta segunda-feira (21), mais uma sessão de Julgamento Popular. Conduzido pelo titular da unidade judicial, juiz Julle Anderson Mota, o júri aconteceu no Plenário do Fórum da cidade, onde foi julgado o Processo de n° 0002552-34.2024.8.03.0002.

O Conselho de Sentença, ao final do julgamento, decidiu pela condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, em razão de motivo fútil, planejamento e execução de emboscada, além de integração em organização criminosa. A pena foi fixada de 16 anos e seis meses de prisão.

Sobre o caso

De acordo com a denúncia, o crime foi cometido dia 15 de março de 2024, por volta das 19h30min, na Ilha de Santana. Na noite do delito, a vítima andava de bicicleta em via pública quando o réu, acompanhado de mais três pessoas (já falecidas, uma delas adolescente), a abordaram e perguntaram se teria interesse em integrar na facção da qual participavam.

Diante da resposta negativa da vítima, que já era associada a outro grupo criminoso, o autor e os demais envolvidos no caso efetuaram diversos disparos contra ela, que morreu ainda no local. Os atos foram registrados em câmera instalada em estabelecimento próximo ao local do crime.

Durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o réu confessou tanto sua participação no crime quanto sua integração em associação criminosa. Duas testemunhas também foram escutadas na sessão.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto e fotos: Agnes Matilde

Curtir isso: Curtir Carregando...