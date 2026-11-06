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Recria Mulheres reúne artesanato, moda sustentável e manifestações culturais em Porto Grande

Livia Almeida

Evento valoriza o protagonismo feminino, incentiva o reaproveitamento de materiais e promove o encontro entre economia criativa, saberes tradicionais e diversidade cultural

O talento e a criatividade das mulheres de Porto Grande estarão em evidência neste sábado, 7 de novembro, durante o Recria Mulheres, iniciativa que reúne artesanato, sustentabilidade e manifestações culturais em uma programação dedicada à valorização do trabalho feminino e dos saberes locais. O evento acontece a partir das 19h, no Centro Social dos Idosos, e integra a Ação Estruturada do Programa Agentes Territoriais de Cultura.

Coordenada pela Agente Territorial de Cultura de Porto Grande, Kléya Imbiriba, a iniciativa propõe um olhar criativo sobre o reaproveitamento de materiais, mostrando como a arte pode transformar retalhos e outros recursos em novas possibilidades de criação, expressão e geração de renda.

Um dos destaques da programação será o desfile sustentável Coleção RECRIA, com peças confeccionadas a partir de retalhos de tecidos. A proposta coloca em evidência o trabalho artesanal e demonstra que sustentabilidade e criatividade podem caminhar juntas, dando novos significados a materiais que poderiam ser descartados.

A programação também contará com feira de artesanato, atrações musicais, participação do artista Ton Rodrigues, Marabaixo formado por idosos e participação de um grupo de capoeira, reunindo diferentes gerações e expressões da cultura popular em um mesmo espaço.

Para Kléya Imbiriba, o Recria Mulheres representa uma oportunidade de dar visibilidade aos talentos femininos e fortalecer a identidade cultural do município.

“A ideia é mostrar a força e a criatividade das mulheres, valorizar o trabalho das nossas artesãs e incentivar o reaproveitamento de materiais. Queremos que seja um momento de troca, reconhecimento e valorização da nossa cultura, além de abrir caminhos para novas oportunidades de geração de renda”, destaca a coordenadora.

A ação é realizada em parceria com o Coletivo Audiovisual Elo, o Instituto de Mulheres Empreendedoras de Porto Grande (IMEPG), a Associação de Artesãos de Porto Grande e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do município.

O Recria Mulheres busca fortalecer redes de colaboração, incentivar o empreendedorismo feminino e aproximar a comunidade de práticas sustentáveis, reconhecendo a cultura como espaço de criação, pertencimento e transformação social.

PROGRAMAÇÃO:

Apresentação musical: David Félix e Ton Rodrigues
Apresentacao Carimbó: Grupo idade feliz -SCFV
Apresentação Capoeira: Grupo berimbau Tucuju
Desfile Coleção RECRIA
Estilistas:
Suani Gomes
Lenita Marinho
Gerenilde Carvalho
Rosângela Silva
Madalena Furtado
Exposição de artesanato

Serviço

Evento: Recria Mulheres
Data: 7 de novembro, sábado
Horário: 19h
Local: Centro Social dos Idosos – Porto Grande (AP)

Fotos: Arquivo Coletivo Audiovisual Elo

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