Enem 2026 começa domingo (8); veja horários, dicas e oportunidades

Primeiro dia terá provas de linguagens, ciências humanas e redação. MEC oferece simulados gratuitos, e notas podem ser utilizadas para ingresso em universidades e Institutos Federais.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 começa neste domingo, 8 de novembro, em todo o Brasil. Com a proximidade das provas, os participantes devem ficar atentos aos horários, documentos exigidos e orientações para a aplicação. Além da preparação para o exame, os estudantes também podem conhecer as possibilidades de ingresso no ensino superior por meio das notas obtidas.

As provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 8 e 15 de novembro. Para auxiliar os candidatos na reta final, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza gratuitamente uma plataforma com simulados, videoaulas, exercícios e ferramentas de inteligência artificial voltadas à revisão de conteúdos.

O desempenho no Enem poderá ser utilizado em processos seletivos de universidades públicas e privadas, além de instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, conforme os critérios de cada seleção. Agência Gov+2

Primeiro dia terá redação e 90 questões

Neste domingo (8), os participantes responderão a 90 questões objetivas, distribuídas entre as áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzirem uma redação.

O tempo total de aplicação será de cinco horas e meia. No segundo domingo (15), serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, com duração de cinco horas.

Os horários seguem o horário oficial de Brasília. No Amapá, que utiliza o mesmo fuso horário da capital federal, os participantes devem observar o seguinte cronograma:

Etapa Horário Abertura dos portões 12h Fechamento dos portões 13h Início das provas 13h30 Término em 8 de novembro 19h Término em 15 de novembro 18h30

Os candidatos devem consultar antecipadamente o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na Página do Participante, para verificar o endereço do local de prova e outras informações importantes.

A recomendação é organizar o deslocamento com antecedência e conferir os documentos e materiais necessários, incluindo documento de identificação válido e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Inep+1

Aplicativo gratuito permite revisar conteúdos e treinar redação

Foto: Bruna Araújo/MEC

Para quem deseja aproveitar os últimos dias antes do exame, o MEC disponibiliza o aplicativo MEC Enem, uma ferramenta gratuita que reúne milhares de exercícios, mais de 300 videoaulas, simulados com questões de edições anteriores e materiais de reforço.

A plataforma permite que os estudantes organizem os estudos por área do conhecimento e nível de dificuldade, acompanhem o desempenho individual e identifiquem os assuntos que precisam de maior atenção.

Um dos recursos é o assistente virtual com inteligência artificial, que auxilia na elaboração de cronogramas personalizados e esclarece dúvidas relacionadas aos conteúdos do exame.

Na preparação para a redação, o candidato pode escrever um texto à mão, fotografá-lo e enviá-lo para avaliação. O sistema realiza a transcrição automática e apresenta, em até 60 segundos, uma pontuação estimada e sugestões de melhoria.

O aplicativo pode ser acessado pelo endereço app.mecenem.mec.gov.br ou pelas lojas de aplicativos, mediante login com a conta Gov.br. Agência Gov+1

Nota do Enem também pode garantir acesso aos Institutos Federais

Além de ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e em processos relacionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), a nota do Enem também pode servir como critério de seleção para cursos superiores oferecidos pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Essas instituições públicas oferecem formação gratuita em diferentes áreas, incluindo cursos de licenciatura, bacharelado e tecnologia. As formas de ingresso variam conforme os editais e os processos seletivos adotados por cada unidade.

No Amapá, os estudantes interessados podem acompanhar as oportunidades oferecidas pelo Instituto Federal do Amapá (Ifap), que integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

É importante observar que a utilização da nota do Enem não significa ingresso automático. Os candidatos devem verificar os cursos disponíveis, as exigências, os prazos e os critérios estabelecidos pelas instituições.

Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem 2026 reúne 5.051.345 participantes confirmados em todo o país.

A aplicação mobiliza aproximadamente 14 mil locais de prova, distribuídos por 1.900 municípios brasileiros. A edição deste ano também apresenta mudanças na organização dos locais de aplicação, com a ampliação de unidades destinadas ao atendimento dos estudantes.

Além de possibilitar o ingresso no ensino superior, o Enem passa a integrar, em 2026, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), contribuindo para o acompanhamento da qualidade do ensino médio no país. Inep+1

Orientações para o dia da prova

Os participantes devem apresentar documento oficial de identificação válido, com foto, e utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Celulares e outros aparelhos eletrônicos devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização, que precisa continuar lacrado durante a aplicação. Alimentos são permitidos, mas podem passar por vistoria.

O Inep recomenda ainda que os candidatos consultem o local de prova com antecedência, planejem o deslocamento e observem rigorosamente o horário de fechamento dos portões. Não será permitida a entrada após as 13h. rádio gov+1

Com a aproximação do primeiro domingo de provas, a orientação é priorizar a revisão dos conteúdos, organizar os materiais necessários e reservar tempo para o descanso, evitando imprevistos que possam comprometer a participação no exame.

Fontes: Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Agência Gov.

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