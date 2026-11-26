O SENAI Amapá lança nesta sexta-feira (27), às 14h30, o edital da quarta edição do programa Startup Indústria – Amazon Innovation,iniciativa que busca estimular o desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor industrial, aproximando empresas de base tecnológica, indústrias e instituições de ciência e tecnologia.

Nesta edição, o programa disponibilizará 35 vagas para empresas que atendam aos critérios estabelecidos no edital. As inscrições estarão abertas de 1º de dezembro de 2026 a 31 de janeiro de 2027.

Em 2026, os projetos deverão estar relacionados aos eixos estratégicos de energia e descarbonização industrial; bioeconomia evalorização dos recursos amazônicos; saúde, segurança e bem-estar no ambiente industrial; e economia circular e eficiência de recursos.

Ao final do processo seletivo, sete empresas serão contempladas com R$ 50 mil cada, totalizando R$ 350 mil em premiações destinadasao apoio de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), em parceria com os Institutos SENAI de Inovação.

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