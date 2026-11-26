Com foco na valorização da produção local e na geração de renda, BioConecta promove curso de beneficiamento do pescado e amplia conexões comerciais para empreendedores do Médio Juruá

Pescadores e empreendedores de Carauari, no interior do Amazonas, estão ampliando seus conhecimentos técnicos e as possibilidades de comercialização da produção local por meio do BioConecta, programa que integra o EcoAm, voltado ao fortalecimento de cadeias produtivas da bioeconomia. Entre os dias 23 e 25 de novembro, a iniciativa promoveu no município o Curso de Beneficiamento do Pescado, mais uma etapa da estratégia de qualificação dos produtores, agregação de valor aos produtos e acesso a mercados.

A capacitação abordou técnicas de filetagem, retirada de espinhas e aproveitamento do pescado para produção de subprodutos como hambúrguer, linguiça, bolinhos e picadinho dos peixes. Unindo teoria e prática, o curso contou com demonstrações dos processos de limpeza, retirada de espinha e preparo adequado do pescado, além de uma roda de conversa entre os participantes para a troca de experiências e a consolidação do aprendizado.

O domínio dessas técnicas possibilita aos pescadores diversificar a oferta de produtos, aproveitar melhor a matéria-prima e explorar novas oportunidades de comercialização, ampliando o potencial de geração de renda a partir de uma das atividades econômicas tradicionais do município.

A qualificação técnica integra um conjunto de ações desenvolvidas pelo BioConecta em Carauari, que inclui capacitações, articulações comerciais e participação em espaços de negócios. A proposta é fortalecer diferentes etapas da cadeia produtiva do pescado, valorizar a produção local e ampliar a autonomia dos empreendedores.

Para José Monteiro Valente, de 52 anos, presidente da Associação dos Pescadores Artesanais, Esportivos e de Subsistência de Carauari (APAESC), que reúne cerca de 200 pescadores, o acesso ao conhecimento tem sido uma das principais contribuições do programa.

“O BioConecta trouxe para nós, pescadores de Carauari, uma novidade: cursos. Aquele pescador raiz, que nunca tinha participado de uma situação desse tipo, encontrou isso sendo oferecido pelo projeto. Desde então, fizemos parceria com eles e estamos caminhando lado a lado para que os nossos pescadores tenham uma vida melhor, seus ganhos sejam mais valorizados e seus produtos também”, afirma.

Conservação que gera oportunidades

Em Carauari, a cadeia produtiva do pescado também está diretamente relacionada à conservação ambiental e ao conhecimento tradicional das comunidades. O manejo sustentável do pirarucu é um exemplo de como a proteção dos recursos naturais pode caminhar junto ao desenvolvimento econômico dos territórios amazônicos.

O modelo é baseado no monitoramento realizado pelos próprios manejadores, que fazem a contagem dos peixes nos lagos protegidos. A partir desses dados, os órgãos ambientais estabelecem cotas de captura, permitindo a retirada de até 30% dos indivíduos adultos contabilizados, de forma a preservar a reprodução da espécie e a continuidade da atividade.

Antes de chegar à mesa dos consumidores, o pirarucu movimenta uma rede de trabalho que começa na proteção dos lagos e envolve a organização comunitária, a captura, o beneficiamento e a comercialização.

Entretanto, garantir uma produção ambientalmente responsável é apenas parte do desafio. Para que a atividade também represente melhores oportunidades econômicas, é necessário avançar em questões como qualificação técnica, acesso a compradores, agregação de valor aos produtos e condições mais favoráveis de negociação.

É nesse contexto que o BioConecta atua, apoiando os pescadores para que o valor gerado pela cadeia produtiva também se traduza em benefícios econômicos para as comunidades que sustentam essa atividade.

Do território ao mercado

Além da qualificação dos produtores, uma das principais frentes de atuação do BioConecta é o acesso a mercados. A estratégia busca aproximar os empreendedores de potenciais compradores, ampliar a visibilidade da produção local e criar condições para o estabelecimento de relações comerciais mais duradouras.

Entre as iniciativas recentes apoiadas pelo progra,a está a Feira do Peixe Manejado, realizada no final de outubro, em Carauari, que aproximou produtores e consumidores, beneficiando comunidades como Santa Clara e Bonfim. Ao incentivar a venda direta, a feira contribui para reduzir a dependência exclusiva de intermediários e criar condições para uma remuneração mais justa pelo pescado.

A ampliação dessas conexões também passa pela inserção dos produtores em espaços de negócios fora do município. Entre os dias 3 e 5 de novembro, pescadores de Carauari participaram, com o apoio do BioConecta, da quarta edição do Festival de Investimentos de Impacto e Negócios Sustentáveis da Amazônia (FIINSA), em Manaus.

Durante o festival, os participantes tiveram contato com empresas e organizações interessadas em produtos da Amazônia, além de vivenciarem experiências de troca de conhecimentos e aproximação comercial com diferentes atores do ecossistema de negócios de impacto.

Coordenadora do BioConecta, Gielyzandra Silva destaca que a articulação entre produtores e mercado é fundamental para fortalecer as cadeias produtivas da sociobiodiversidade, ampliar as oportunidades econômicas no território e valorizar os produtos da floresta, promovendo geração de renda e desenvolvimento sustentável para as comunidades locais.

“Em Carauari, trabalhamos para fortalecer essa cadeia produtiva, que precisa de maior visibilidade e de novas oportunidades de negócios. Um dos nossos principais objetivos é promover a conexão entre empresários, comunidades, produtores e pescadores, criando oportunidades para ampliar e desenvolver seus negócios de forma sustentável”, afirma.

Para José Monteiro, essas experiências também ampliam a visão dos pescadores sobre as possibilidades de desenvolvimento da atividade.

“É muito importante, porque, através dessas organizações, a gente vai conseguindo expandir os nossos conhecimentos e melhorar a vida dos nossos pescadores”, destaca.

Sobre o BioConecta

O BioConecta integra a atuação do EcoAm, iniciativa idealizada pelo Impact Hub Manaus, e desenvolve ações de fortalecimento de cadeias produtivas da bioeconomia em dois municípios amazonenses: Carauari, com foco na cadeia do pescado, e Manicoré, com atuação na cadeia da banana.

O programa busca fortalecer os negócios locais por meio de capacitações, articulação entre diferentes atores e ampliação do acesso a mercados, contribuindo para o desenvolvimento econômico dos territórios e a valorização dos produtos da sociobiodiversidade amazônica.

A iniciativa é realizada em parceria com o Sebrae, a Sala do Empreendedor e as prefeituras de Carauari e Manicoré.

Fotos: Divulgação/EcoAm

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