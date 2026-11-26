Novos estudos apontam benefícios à saúde intestinal, além de efeitos no controle glicêmico e impactos na saciedade; veja como incluir no dia a dia

Por Regina Célia Pereira, da Agência Einstein

Com a crescente adesão a dietas mais sustentáveis, que estimulam o consumo de fontes de proteína vegetal, as leguminosas — grupo que inclui grão-de-bico, lentilha, soja, ervilha, assim como os feijões — estão na mira da ciência. Duas novas revisões trazem evidências de que o consumo desses grãos beneficia o intestino, melhora o controle glicêmico e contribui para o aumento da saciedade.

Um dos trabalhos, publicado em agosto no periódico Nutrients, avaliou 101 artigos científicos, mostrando efeitos na microbiota intestinal. Entre os achados citados, a revisão narrativa aponta indícios de que incluir as leguminosas no cardápio colabora para o crescimento da comunidade bacteriana benéfica e ajuda a reduzir as linhagens prejudiciais.

Por trás dessa ação estão as fibras, assim como o amido e os oligossacarídeos, que são carboidratos diferenciados. Parte deles não é digerida, assim conseguem alcançar o intestino grosso, onde são fermentados pelas bactérias. Esse processo resulta na produção dos ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs) — butirato, acetato e propionato. “Elas estão envolvidas na sinalização imunológica e na regulação de processos metabólicos”, comenta a nutricionista Alana Reis, do Einstein Hospital Israelita.

Entre os fenólicos encontrados nos grãos estão as antocianinas do feijão preto, os flavonóis da lentilha, os ácidos fenólicos do grão-de-bico e das ervilhas, e a isoflavona da soja. Esses compostos também contribuem para a manutenção da barreira intestinal, reduzindo inflamações, entre outros distúrbios.

Diversos estudos indicam que alterações na microbiota impactam positivamente até a saúde mental. É o que se chama de eixo intestino-cérebro, uma via de comunicação que inclui neurotransmissores responsáveis por sensações de bem-estar, como a serotonina.

O texto menciona que, além das fibras, do amido e dos oligossacarídeos, os compostos fenólicos presentes nas leguminosas influenciam na composição e na atividade metabólica do ecossistema do intestino. Mas os cientistas sinalizam que esses desfechos variam de acordo com a leguminosa escolhida, a dieta cotidiana e as características de cada indivíduo. “Embora os mecanismos propostos sejam promissores, ainda são necessários mais estudos clínicos para determinar a magnitude desses efeitos e confirmar sua relevância para diferentes desfechos de saúde na população”, observa Reis.

Segundo a especialista, o trabalho chega para reforçar que esses grãos devem ser valorizados não apenas como fontes de proteína, mas como alimentos que reúnem diferentes componentes nutricionais capazes de contribuir para a qualidade da dieta, a saúde intestinal e a sustentabilidade dos sistemas alimentares.

Equilíbrio glicêmico

A outra revisão, publicada em setembro na revista Nutrition Reviews, destaca o grupo conhecido como “pulses”. Esse termo refere-se às sementes secas comestíveis vindas das leguminosas e ao caldo grosso resultante da preparação de sopas feitas com esses grãos. Ervilha, lentilha, grão-de-bico e feijões são exemplos de pulses. A soja e o amendoim ficam de fora porque também são classificados como oleaginosas.

A conclusão do artigo menciona efeitos das pulses no controle glicêmico, mecanismo que pode ajudar a reduzir o risco do diabetes 2. Aqui também a junção de fibras, proteína e amido está por trás dessa função. “A composição dos grãos promove a entrada mais gradual da glicose no sangue”, relata a nutricionista Maristela Strufaldi, da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).

Além de colaborar para a estabilidade glicêmica, há indícios de que as fibras desses alimentos contribuam para o equilíbrio dos níveis de colesterol na circulação. Daí as leguminosas serem consideradas aliadas da saúde cardiometabólica. O aumento da sensação de saciedade também foi abordado na revisão, mas ainda são necessárias mais análises para consolidar essa atuação, segundo os pesquisadores.

Para tirar proveito

Algumas estratégias são bem-vindas para incluir leguminosas no dia a dia. Uma sugestão é lançar mão do remolho, que consiste em deixar os grãos de molho por cerca de oito a 12 horas, com o descarte da água. Além de facilitar o cozimento, o processo melhora a digestibilidade e ajuda a reduzir fitatos, taninos e lectinas, substâncias que interferem com a absorção de sais minerais.

Vale combiná-las com cereais, ou seja, aveia, arroz e milho, por exemplo. A junção oferece aminoácidos essenciais – partículas proteicas que nosso corpo precisa obter via alimentação. Assim, se garante proteína de excelente qualidade.

Outra dica é congelar esses grãos. Cozinhe-os em uma textura mais consistente, evitando que fiquem muito moles no descongelamento. “Versões enlatadas também podem ser alternativas práticas, com atenção ao teor de sódio e à composição do produto”, sugere a nutricionista do Einstein.

Quanto maior for a variedade no cardápio, mais substâncias benéficas no dia a dia. Não faltam deliciosas opções. Ervilha e lentilha vão bem em sopas e saladas, entre diversos pratos. “O grão-de-bico compõe a receita de homus, que leva também a pasta de gergelim”, destaca a nutricionista da SBD. Essa preparação fica ótima em pães e como acompanhamento de carnes, por exemplo.

A soja, por sua vez, serve de matéria-prima para o tofu e a proteína texturizada, que marcam presença em cardápios vegetarianos. Também aparece em fermentados como o nattô. Por fim, os feijões são indispensáveis no prato brasileiro. O tipo preto reina nas feijoadas; o carioca forma boa dupla com o arroz; já o fradinho é ingrediente do baião-de-dois e do acarajé; e o branco entra na dobradinha e fica delicioso em saladas.

Fonte: Agência Einstein

Curtir isso: Curtir Carregando...