As cores do arco-íris, símbolo da diversidade, também representam o amor em suas diferentes formas. Foi nesse clima de afeto, respeito e celebração de direitos que o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) realizou, na tarde da quarta-feira (25), a 5ª edição especial do Programa Casamento na Comunidade, voltada a casais LGBTQIAPN+. A cerimônia ocorreu na sede do Centro de Acolhimento às Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexo (AMA/LBTI) e oficializou a união civil de 16 casais.

A iniciativa foi realizada em parceria com a Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), o Centro AMA/LBTI e o Cartório Vales. A ação garantiu aos casais a oportunidade de formalizar juridicamente suas relações e celebrar, perante a lei e a sociedade, o compromisso de construir uma vida juntos.

Para Maria Amorim e Tainara Gomes, juntas desde 2019, o momento representou a concretização de um desejo construído ao longo de anos. “Temos uma filha, e isso é muito importante para a nossa família. Hoje damos um passo muito grande e significativo na nossa relação. Queremos dar continuidade a tudo o que construímos e fortalecer ainda mais essa união”, ressaltou.

A mesma felicidade marcou a celebração de Lucas Matos e Diego Freitas, companheiros há oito anos. Nesse período, compartilharam a casa, viagens, experiências e os desafios naturais de uma vida a dois. A decisão de oficializar o relacionamento surgiu como uma forma de reafirmar o compromisso e celebrar publicamente o amor que construíram.

O casal soube da iniciativa pelas redes sociais do TJAP e encontrou no Casamento na Comunidade a oportunidade de transformar um desejo em realidade. “Aproveitamos essa edição especial para mostrar à sociedade que nos amamos e que o amor não tem gênero”, afirmou Lucas. Sobre o futuro, Diego destacou que o maior desejo é continuar ao lado da mesma pessoa, com a cumplicidade que marcou a trajetória dos dois. “O sentimento é o de sempre: felicidade e união. Daqui a oito, dez ou vinte anos, quero continuar casado com a mesma pessoa”, declarou.

Parceria que promove acolhimento e direitos

Representando o presidente do TJAP, desembargador Jayme Ferreira, o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, Ailton Vidal, destacou que o casamento civil assegura aos casais segurança jurídica e reconhecimento social, independentemente da orientação sexual.

“Esta é uma iniciativa que reconhece e assegura direitos a todos. Afinal, somos todos humanos e devemos nos tratar como iguais. Perante a Constituição Federal, temos os mesmos direitos, deveres e garantias, sem qualquer distinção”, afirmou. Ao encerrar sua manifestação, o magistrado reforçou o caráter afetivo da celebração: “Esta é uma mensagem de amor. Viva a felicidade! Viva o amor para todos! Que todos sejam felizes!”.

Para a coordenadora do Centro AMA/LBTI, Simone Jesus, a realização da quinta edição do casamento homoafetivo no Amapá representa mais um avanço na promoção da cidadania, do acolhimento e do enfrentamento ao preconceito.

“É muito significativo estarmos aqui celebrando a união desses casais nesta data. O trabalho desenvolvido neste espaço tem alcançado reconhecimento nacional, inclusive com premiações”, destacou.

A cerimônia também contou com a presença de representantes de instituições e entidades ligadas à defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+, entre eles a secretária da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID/TJAP), Sônia Ribeiro; o representante do Cartório Vales, Diogo Vales; a representante da Defensoria Pública, defensora Laura Lelis; a presidente do Grupo Homossexuais Thildes do Amapá (GHATA), Joane Costa; e o presidente do Conselho Estadual LGBTQIAPN+, Renato Nascimento.

Respaldo legal

O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo tem respaldo na Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que proíbe os cartórios de recusar a habilitação, a celebração do casamento ou a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo.

No Amapá, o Provimento nº 0416/2021-CGJ/TJAP, da Corregedoria-Geral de Justiça, também regulamenta os procedimentos para a conversão de união estável em casamento pela via extrajudicial, mediante requerimento dos interessados diretamente no Registro Civil.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Hugo Reis

Fotos: Flávio Lacerda

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